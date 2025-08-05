Пальмовый пляж Вай: как природа создала карибский рай на Крит

Карибы на Крите: как пляж Вай удивляет даже бывалых путешественников

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Песок как мука, море как стекло и 4500 пальм, которым уже две тысячи лет — вы точно уверены, что это не где-то на Бали? Но нет — это Крит, и именно на его северо-востоке прячется природное чудо, которое называют "Пальмовым пляжем". Вай — место, которое одновременно и как с открытки, и совершенно настоящее.

Фото: commons.wikimedia.org by Quangpraha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляж Вай, Крит

Пейзаж, который не укладывается в рамки

Пляж Вай — это редкий для Европы тропический уголок, больше похожий на Карибы, чем на Грецию. Здесь находится крупнейшая пальмовая роща Европы: 4500 древних деревьев шумят на ветру, создавая тень для уставших путешественников. И всё это на фоне гор и кристально чистого моря, которое идеально подойдёт для снорклинга.

Как пальмы оказались здесь — до сих пор остаётся загадкой. Одни считают, что их завезли финикийские купцы, другие — что семена принёс ветер из Африки. Так или иначе, местные бережно охраняют эту уникальную экосистему. Пляж Вай отмечен Голубым флагом за чистоту и поддерживается в образцовом состоянии.

Как добраться до Вая и отдыхать с умом

Пляж расположен в 45 минутах от города Сития — сюда можно доехать на машине или автобусе. Из Ситии ежедневно ходят три рейса. Если вы путешествуете из Ираклиона или Ханьи, лучше взять трансфер.

Парковка стоит 3,50 евро, и вас ждёт дорога по живописным, но извилистым серпантинам. Сама территория пляжа хорошо оборудована: деревянные настилы, аренда зонтов и шезлонгов от 15 до 30 евро в день.

В летний сезон на Вае может быть многолюдно. Но если вы подниметесь на холм с южной стороны, перед вами откроется уединённый участок пляжа с теми же панорамами — только без шума.

А если вам хочется полного покоя, отправляйтесь к пляжу Агиофараго — туда ведёт пешеходная тропа, и добраться до него можно только пешком.

Уточнения

Ва́и (греч Βάι; полное название — Пальмовая роща Ваи, греч. Φοινικόδασος του Βάι) — национальный парк на востоке Крита.



Крит (греч. Κρήτη) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Географически относится к Европе. Крит омывается Критским морем на севере, Ливийским на юге и Ионическим на западе. Административный центр — город Ираклион.

