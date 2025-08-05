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Невероятные тайны Джаннеллы: пляж, у которого есть все, и даже больше!

Джаннелла: пляжный оазис между Римом и Флоренцией
2:27
Туризм

Тоскана давно покорила сердца любителей вина и живописных холмов, но её западное побережье хранит свои тайны. Джаннелла — одна из них. Эта крошечная деревня расположена на узком перешейке, соединяющем Орбетелло с мысом Монте-Арджентарио. Всего в пяти милях от Порто-Эрколе здесь раскинулся пляж с прозрачной водой, мягким песком и удивительным спокойствием.

Тосканские пляжи, Джаннелла
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Тосканские пляжи, Джаннелла

Почему стоит ехать именно сюда

Летом Джаннелла превращается в уютный пляжный курорт. Август — самый тёплый, но и самый оживлённый месяц. Весной и осенью здесь меньше туристов, а морской бриз делает климат особенно приятным. Вода спокойная и мелкая — идеально для отдыха с детьми.

На некоторых участках пляжа можно отдыхать с собаками. Часть побережья оборудована, есть прокат зонтов, но и дикие участки тоже доступны (хотя за парковку, скорее всего, придётся заплатить).

Чем заняться

  • Пляжный отдых: прозрачная вода, закаты и прогулки вдоль берега.
  • Водные развлечения: школа парусного спорта Argentario предлагает курсы виндсёрфинга, сапа и парусной лодки (особенно для детей).
  • Экскурсии: из Порто-Эрколе и Порто-Санто-Стефано можно отправиться в морское путешествие или на снорклинг.
  • Ужин у моря: ресторан Oste Dispensa с потрясающим видом предлагает блюда из свежих морепродуктов и локальных деликатесов.

Как добраться

Ближайший аэропорт — римский Леонардо да Винчи, дорога занимает чуть больше полутора часов. Из Рима можно доехать до Орбетелло на поезде (менее двух часов), а затем пересесть на автобус до Санта-Либераты. От остановки — всего 10 минут пешком до пляжа.

Где остановиться

  • Для семейного отдыха — Club del Sole Orbetello Family Collection с бассейнами и джакузи.
  • Для романтической поездки — Villa Domizia: элегантный четырёхзвёздочный отель с балконами и видом на море.
  • Для путешественников с ограниченным бюджетом — кемпинг Giannella: 240 мест для
  • палаток и 90 вариантов размещения у самого моря.

И если у вас останется время — загляните в Кортону, тосканский городок с вином, панорамами и настоящей итальянской атмосферой.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — область в центре Италии. Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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