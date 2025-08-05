Озеро Больсена: как скрытое сокровище Италии притягивает туристов

Вулканическое озеро Италии скрывает древний гастрономический рай

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между шумным Римом и романтичной Флоренцией, в самом сердце Лацио, спрятано настоящее чудо природы — озеро Больсена. Это крупнейшее вулканическое озеро Европы, окружённое средневековыми городками, винодельнями и ароматами настоящей итальянской кухни.

Фото: flickr.com by krunder396 (Alfonso Pierantonio), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Больсена, Италия

Как добраться до Больсены

Ближайшие к городу аэропорты находятся в Риме: Фьюмичино и Чампино. Оптимально арендовать авто и проехать около двух часов. Альтернатива — доехать поездом до Орвието (1 ч 20 мин), а оттуда за полчаса — на такси, машине или автобусе (по воскресеньям не ходят).

Где остановиться

Один из лучших вариантов — уютный отель Platani. Это семейный спа-отель с бесплатными завтраками, рестораном и близким расположением к озеру. Отличный выбор, чтобы расслабиться и впитать атмосферу Больсены.

Что посмотреть и чем заняться

Наслаждайтесь пляжами с мягким песком и отправляйтесь в лодочную прогулку по озеру. Обязательно остановитесь у двух сказочных островов — Изола-Бисентина и Изола-Мартана. Вода здесь кристально чистая и освежающе прохладная.

В самом городе Больсена стоит прогуляться по компактному историческому центру и заглянуть в Кастелло Мональдески XIII века. С его башни открывается завораживающий панорамный вид на озеро.

Любителям прогулок по живописным тропам стоит пройти часть знаменитого паломнического пути Виа Франчиджена, ведущего в Рим. А всего в 20 минутах — Чивита-ди-Баньореджо, древний город на холме, словно застывший во времени.

Кулинарные открытия

Регион славится блюдами из пресноводной рыбы. Попробуйте корегона на сковороде или сброшию — густое рагу из рыбы, картофеля и мяты.

Одно из лучших заведений — Trattoria da Picchietto, расположенное в бывшей церкви XIV века. А в Trattoria del Moro, прямо на берегу, вам подадут угря с бокалом верначчи.

Винный регион с вулканическим характером

Близость к Тоскане и вулканическая почва делают местное вино особенно насыщенным. Винодельня Antica Cantina Leonardi в Монтефьясконе проводит дегустации премиальных сортов, сопровождаемых сырами и мясными деликатесами.

Уточнения

Больсена (итал. Bolsena) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо. Покровительницей коммуны почитается святая Христина Тирская, в церкви имени которой совершилось то чудо с Распятием, которое и послужило Рафаэлю содержанием для его знаменитой фрески в Ватикане.

