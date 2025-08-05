Мюстик: секреты уединённого рая, где отдыхают только избранные

Где спрятаться от мира: самый дорогой дом Карибов скрыт на этом острове

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что объединяет принцессу, миллиардеров, художников и рок-звёзд? Всё просто — их души оставались на Мюстике.

Фото: commons.wikimedia.org by Remy Mboku, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вилла Мюстик

Мюстик — не просто остров в составе Сент-Винсента и Гренадин. Это уединённый оазис, куда добраться можно только чартером, где пляжи всегда пустынны, а закаты — как живопись. Здесь нет туристической суеты и отелей-гигантов: всего один бутик-отель и более сотни уникальных вилл, скрытых среди пышной зелени и холмов.

Свою роскошную судьбу Мюстик обрел в 1958 году, когда Колин Теннант, 3-й барон Гленконнер, приобрёл остров и подарил виллу Les Jolies Eaux своей подруге принцессе Маргарет в день свадьбы. С тех пор он стал настоящим карибским убежищем для элиты. Впрочем, ни один дом на острове не сравнится с The Terraces.

The Terraces: дворец на краю рая

На вершине холма, среди ландшафта в 17 акров, возвышается величественное имение в венецианском стиле.

Девять роскошных спален, главный дом площадью 5000 м², три бассейна, гостевой павильон, часовня, теннисный корт, развлекательная зона и даже кинотеатр. Украшением резиденции стали яркие фрески французского художника Жана-Клода Аденина - каждая комната как произведение искусства.

На территории также есть отдельный коттедж Bali с четырьмя спальнями, собственным бассейном и верандой. А за виллой круглосуточно ухаживают 18 сотрудников — от поваров до садовников. Аренда поместья стоит $150 000 в неделю, а на продажу оно выставлялось за рекордные $200 млн.

Что делать за воротами роскоши?

Остров предлагает девять девственно чистых пляжей. Особенно выделяется пляж Макарони с белым песком и бирюзовыми водами Атлантики — сюда гости приходят на пикники с сервированными блюдами и изысканными приборами.

Любителям активного отдыха доступны верховая езда, сап-серфинг, катание на Hobie Cat, теннис и дайвинг у коралловых рифов. Для неспешного дня — спа в отеле Cotton House или шопинг в Pink House.

А вечером обязательно загляните в легендарный Basil's Bar на тропический коктейль и живую музыку — именно здесь вы поймёте, почему Мюстик не сравнить ни с одним другим местом на Земле.

Уточнения

Мюстик (англ. Mustique Island) — остров в составе архипелага Гренадины (Малые Антильские острова), расположенный в 11 км к юго-востоку от острова Бекия. Входит в состав Сент-Винсента и Гренадин. Остров является частным владением.

