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10 тысяч отелей против Booking.com: кто победит в суде Европы

Отели Европы восстали против Booking.com: коллективный иск и обвинения в несправедливости
2:22
Туризм

Может ли известная онлайн-платформа нарушать законы ЕС? Более десяти тысяч отелей по всей Европе решили, что да — и подали коллективный иск против Booking. com, обвинив компанию в нечестной конкуренции и финансовом ущербе.

Отель
Фото: commons.wikimedia.org by John K Thorne, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Отель

Суть конфликта

Инициатива направлена на получение компенсации за понесённые убытки в период с 2004 по 2024 год.

В центре иска — практика, известная как "гарантия лучшей цены", согласно которой отели не могут предлагать более низкие тарифы на своих собственных сайтах по сравнению с ценами на Booking. com.

Это правило, по мнению гостиничного сообщества, нарушает свободу ценообразования и ведёт к прямым финансовым потерям.

Суд ЕС встал на сторону отелей

19 сентября 2024 года Европейский суд постановил, что такие условия являются незаконными. Это стало мощным аргументом для отельеров: суд признал, что ограничение цен нарушает законы цифрового рынка и не служит интересам потребителей.

Booking.com уже отменил действие этих пунктов в Европе, что можно считать косвенным признанием позиции отелей. Однако компенсация за 20 лет убытков остаётся открытым вопросом.

"Хватит терпеть!"

Иск поддержан ассоциацией HOTREC и более чем 30 национальными гостиничными объединениями. Координацией занимается Hotel Claim Alliance, а сам процесс рассматривается в Нидерландах.

"Европейские отельеры уже давно страдают от несправедливых условий и чрезмерных затрат. Пришло время работать сообща и удовлетворить спрос. Эта совместная инициатива — чёткий сигнал: мы не потерпим злоупотреблений на цифровом рынке в гостиничной индустрии Европы", — заявил президент HOTREC Александр Гец Василикош.

Почему это важно

Судебное дело может изменить правила игры на рынке онлайн-бронирований. Если отельеры добьются успеха, это создаст прецедент и поставит под сомнение практики других крупных платформ. А главное — это может привести к более низким ценам для самих путешественников.

Уточнения

Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды). Штаб-квартира находится в Амстердаме.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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