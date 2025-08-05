Чистота в отеле — как декорация: на этих 5 предметах прячутся миллионы бактерий

Пульты, стаканы и покрывала в отелях кишат сотнями тысяч бактерий

При въезде в гостиницу вас встречает приветливый интерьер: аккуратно заправленная кровать, сверкающая ванная, мягкие полотенца. Но именно на тех вещах, к которым вы тянетесь сразу — пульт от телевизора, стаканы у раковины, лампы и кнопки света на стене — могут таиться сотни тысяч бактерий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чемодан лежит на кровати

Пульт, который никто не протирает, порой "переваривает" больше микробов, чем сиденье унитаза, а стаканы, если не доставлены в герметичной упаковке, скорее всего просто промыты в тёплой воде, а не заменены.

Даже свежее постельное белье не даёт гарантий чистоты покрывал и одеял, которые остаются в номере неделями и к которым прикасаются десятки гостей. Не спасает и "элитный" кофе в капсульной машине: внутренний резервуар чайника или кофемашины чаще всего лишь ополаскивают, а не дезинфицируют, и в нем успевает "пожить" все, что угодно.

Чтобы ваше пребывание прошло без эксцессов, возьмите с собой пару маленьких "секретных" помощников: собственную кружку, дезинфицирующие салфетки и даже легкое одеяло, которым прикроете покрывало отеля.

Немного осторожности — и ваш отдых останется комфортным и безопасным, без сюрпризов с микробами.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.

