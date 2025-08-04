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Полётный кошмар: как один неверный жест обернулся скандалом и чёрным списком

Пассажир избил попутчика с панической атакой и попал в чёрный список авиакомпании Indigo
1:08
Туризм

Пассажира самолета жестко раскритиковали в сети за то, что он ударил своего попутчика, у которого во время полета на рейсе авиакомпании Indigo случилась паническая атака. Шокирующие кадры инцидента стали вирусными.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Драка произошла в пятницу на прошлой неделе во время рейса из Мумбаи в Калькутту (Индия). Пострадавшим оказался Хоссейн Ахмед Мазумдер.

После инцидента нападающего вывели из самолета, а Indigo сообщила, что он был внесен в черный список и больше не сможет летать на самолетах авиакомпании. Представитель авиакомпании подчеркнул, что безопасность и благополучие клиентов и сотрудников являются их приоритетом.

Мазумдер после нападения, заявил, что у него "разболелась голова". Он пропал после инцидента, но через день был найден на железнодорожной станции в Барпете, примерно в 805 км от Калькутты. Его семья забеспокоилась, когда он не пришел на стыковочный рейс, и полиция подтвердила, что он сел на поезд вместо этого, пишет nypost.

Уточнения

Пани́ческая атака — внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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