Лестница в небо: как горцы Дагестана приручили склоны без техники и чертежей

Террасы в Гунибском районе построены вручную без техники — отмечают исследователи

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Высоко в горах Дагестана, в Гунибском районе, природа и человек вместе создали настоящее чудо. Там, где взгляд уходит в небо по склонам Кавказа, раскинулись ступенчатые поля. Их называют Кудалинскими террасами. Это не просто красивый пейзаж — это история силы, терпения и солидарности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кудалинские террасы в горах Дагестана

Террасы, построенные руками

Кто бы мог подумать, что ещё сотни, а то и тысячи лет назад люди вручную создавали гигантские подпорные стены, чтобы превратить крутые горные склоны в плодородные поля? Без экскаваторов, без современной техники — только с лопатой, камнями и верой в урожай. Плодородный слой поднимали на ослах или даже на плечах, а воду на высоту доставляли с помощью оросительных каналов и каменных акведуков.

Зачем такие усилия? Всё просто: овощи, фрукты, зерно — это был способ выживания и одновременно жизни в гармонии с природой.

Террасы — не только про еду

Эти ступени служили не только сельскому хозяйству. Они защищали землю от эрозии, стабилизировали склоны и сохраняли привычный ландшафт гор. Общины делили воду по справедливости, ухаживали за землёй коллективно, передавали традиции из поколения в поколение.

В наши дни террасы продолжают удивлять — они словно соединяют небо и землю, прошлое и настоящее.

Где увидеть это чудо

Самые известные террасы расположены в Чохе и Гунибе — их видно прямо с дороги. Но если хочется тишины и настоящей атмосферы — отправляйтесь в Кудали, Кубачи, Силту или Ицари. Особенно красиво всё это смотрится во время пеших или конных маршрутов в сторону Гамсутля или обратно в Чох.

Если не хотите пропустить самые живописные виды, стоит поехать с гидом.

Уточнения

Террасное земледелие — земледелие, ведущееся на культивируемых полях, расположенных на нескольких уровнях холмов (гор), в виде широких ступеней.

