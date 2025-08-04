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Где загорают с видом на амфитеатр: побережье, которое удивляет с первого взгляда

Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
2:25
Туризм

Если хочется тёплого моря, мягкого песка и европейской культуры — стоит обратить внимание на Коста-Дорада. Этот участок побережья Каталонии, прозванный "Золотым берегом", растянулся примерно на 200 километров от Барселоны до Таррагоны. Здесь прекрасно сочетаются пляжный отдых, семейные развлечения и архитектурные шедевры, оставшиеся ещё с римских времён.

Коста-Дорада в Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Коста-Дорада в Испании

Как добраться

Путь из Барселоны до побережья Коста-Дорада занимает от часа до полутора. Поезда — самый удобный вариант: они ходят часто, а билеты стоят недорого. Маршрут проходит через вокзалы Sants и Passeig de Gràcia, а конечными станциями становятся Салоу или Таррагона.

Автобусы тоже курсируют регулярно, включая маршруты от аэропорта Эль-Прат. Для тех, кто путешествует с семьёй и чемоданами, подойдёт такси или трансфер. Арендованная машина подойдёт тем, кто любит свободу передвижения и хочет изучить побережье вдоль и поперёк — платная трасса ведёт прямо в регион.

Отдых у моря

Салоу — один из самых популярных курортов побережья. Здесь широкие песчаные пляжи и набережные с кафе, аренда каяков и катание на водных лыжах. Пляж Льярга — самый оживлённый, а Капельянс — уютная бухта для спокойного отдыха.

Таррагона предлагает другую атмосферу — чуть менее туристическую, но зато с историческим флером. На пляже Аррабашада можно понежиться под солнцем с видом на древнеримский амфитеатр. А если хочется уединения, стоит заглянуть в Калафель: там тише, и вода прогревается быстро благодаря мелководью.

Чем заняться, кроме пляжа

Главная достопримечательность для семей с детьми — парк развлечений PortAventura. Это огромный комплекс с тематическими зонами, американскими горками, шоу и фейерверками. Рядом находится аквапарк Caribe, где можно охладиться в разгар жаркого дня.

Любителям истории и архитектуры стоит начать с Таррагоны. Здесь сохранился амфитеатр времён Римской империи, рассчитанный на 14 тысяч зрителей. Чуть дальше — римский цирк, старинные крепостные стены и готический собор XIII века с красивейшим клуатром.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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