Русский Таиланд в глуши Сербии: это место вытаскивает людей с того света — буквально

2:04
Туризм

В самом сердце Западной Сербии скрывается курорт, о котором почти никто не знает. Височка баня — горячий источник в деревне Височка, который местные называют "Русским Таиландом". Вода здесь лечит, расслабляет и возвращает к жизни — и всё это бесплатно.

Пар
Фото: Openverse by nan palmero, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пар

Природная баня с историей и легендами

Официально целебные свойства источника открыли ещё в 1936 году. Но легенды ходят куда дольше. Говорят, однажды местные отпустили старого коня с больной ногой в горы. Спустя время он вернулся здоровым — и вскоре выяснилось, что ежедневно купался в тёплой воде у скал.

Есть и другая история — будто бы в этих источниках лечились герои после битвы на Косовом поле. Невозможные на ногах, они приезжали верхом или на повозках, а уезжали… пешком.

Простой способ исцелиться

Лечение здесь — не сложнее вечернего душа. Погружаться в воду нужно по 10-15 минут, несколько раз в день. Первые результаты чувствуют уже на второй-третий день. Вода помогает при ишиасе, ревматизме, радикулите и даже глазных заболеваниях.

Бесплатно и с заботой

Купание — полностью бесплатное. Всё благодаря местным жителям и муниципалитету, которые ежегодно чистят бассейны, укрепляют берега и берегут баню от паводков.

Низкие цены, душевный отдых

Ночёвка — от 700 динаров (примерно 11,6 евро). В самой Височке около 30 мест. Арендовать квартиру в Ариле можно от 3000 динаров — с кухней, кондиционером и ванной.

Как в джунглях, только рядом

Нереально чистая вода, густая растительность, звуки природы — создаётся ощущение, будто вы в глубинах Юго-Восточной Азии. Но вы в Сербии. И это — не фотошоп, а настоящая магия природы.

Уточнения

Ариле (возможно также написание Арилье; серб. Ариље, произносится [ǎriːʎɛ]) — населённый пункт городского типа в Сербии, в Златиборском округе, центр общины Ариле.

Битва на Косовом поле (серб Косовска битка или бој на Косову; тур. Kosova Meydan Muharebesi) — крупное сражение, состоявшееся 15 июня 1389 года между объединённым войском сербских феодалов в союзе с Боснийским королевством с одной стороны и армией турок-османов с другой. Битва произошла на Косовом поле, в 5 километрах от современной Приштины.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
