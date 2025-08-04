Забудьте о походах: Алтай превращается в "европейский" отдых, и вот почему это плохо для вас

Цены на отдых в Алтае выросли: туристы из Новосибирска сообщают о подорожании проживания и питания

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на насыщенное лето, туристы, побывавшие в Республике Алтай, замечают одну тенденцию: отдых становится ощутимо дороже. Новосибирцы, недавно вернувшиеся с юга Западной Сибири, говорят — подорожало почти всё, от проживания до питания. Причём рост цен сопровождается активным строительством новых турбаз, несмотря на то, что официально более 50 объектов в регионе признаны незаконными и подлежат сносу.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перевал Чике-Таман Алтай

Тем не менее, как утверждают отдыхающие, сноса никто не видел, а вот свежие постройки — сплошь и рядом.

"Было 9 тысяч, стало 13"

Новосибирская туристка Ольга Циплакова делится своим опытом: в прошлом году она платила за четырёхместный домик 9 тысяч рублей в сутки. В этот раз — уже 13 тысяч, и это с постоянной скидкой. На турбазе рост цен объяснили введением туристического налога и общей экономической ситуацией.

Комфорт — на первом месте

Как сообщает издание atas.info, отдых на Алтае медленно, но верно смещается к формату "европейского уюта": дорогие базы, ухоженные территории, маркетинг и упор на сервис. Это связано, в том числе, с приходом в регион крупных туроператоров из Москвы.

При этом всё меньше людей выбирают активный отдых: походы, сплавы, восхождения. На смену им приходят отдыхающие, для которых важнее комфорт, шашлык под беседкой и бутылка вина вечером, чем горные маршруты и палатки.

Уточнения

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

