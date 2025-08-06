Очередей больше нет? Досмотр в аэропорту Манчестера занимает 5 минут: один QR-код — и никакого стресса

Новая система досмотра с бронированием времени внедрена в аэропорту Манчестера

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие через аэропорты редко бывает расслабляющим, особенно когда приходится стоять в длинных очередях на контроле безопасности. Однако в аэропорту Манчестера появилось нововведение, которое радикально меняет этот опыт: услуга бронирования временного интервала прохождения досмотра.

Фото: commons.wikimedia.org by tksteven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Пограничный контроль

Это простое, но вместе с тем гениальное решение, которое позволяет путешественникам буквально планировать время, когда они пройдут контроль, и при этом воспользоваться этим можно бесплатно — или всего за 4,99 фунта стерлингов, если нужно забронировать места для групп до шести человек.

Суть проста: вы заходите на сайт аэропорта, выбираете удобное время для досмотра, указываете количество человек (до шести в одной группе), и получаете подтверждение с QR-кодом по email. В аэропорту просто приходите в назначенное время, показываете QR-код и посадочный талон, и минуете основную очередь, проходя через специальный вход.

Этот сервис особенно популярен у семей и тех, кто не любит нервничать по поводу задержек — особенно если утренний рейс или пересадка. В отличие от платной услуги FastTrack, которая стоит от 6 до 12,50 фунтов в зависимости от аэропорта, услуга слота в Манчестере может быть совершенно бесплатной.

При этом её эффективность доказана: по словам одного пассажира из США, в аэропорту Хитроу он прошёл досмотр "менее чем за пять минут" (правда, позже Хитроу приостановил эту опцию).

Стоит отметить, что сервис с временными слотами на данный момент работает только в аэропорту Манчестера. В Хитроу он был запущен, но временно закрыт. Бронировать интервал можно не ранее чем за 14 дней до вылета, поэтому если вы хотите им воспользоваться — стоит сделать это заранее.

Для сравнения: среднее время ожидания на досмотре в аэропортах Великобритании — 19 минут, но на пике сезона или в час пик это может быть вдвое больше. Поэтому если вы не хотите начинать отпуск с раздражения и очередей, новая услуга из Манчестера — настоящий подарок.

Для тех, кто путешествует с семьей, особенно в высокий сезон, это может стать не только способом сэкономить время и нервы, но и избежать лишних расходов. Ведь, например, FastTrack в Хитроу для семьи из четырёх человек стоит около 50 фунтов стерлингов, что не каждому по карману.

Таким образом, "слот бронирования досмотра" в Манчестере — это простое, но гениальное нововведение, которое делает путешествие более предсказуемым и комфортным. И, пожалуй, это один из тех редких случаев, когда аэропорт делает нечто действительно удобное не ради денег, а для людей.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер. Более чем полумиллионный город имеет крупнейшую в регионе 2,8-миллионную агломерацию Большой Манчестер.



Лондонский аэропорт Хи́троу (англ. London Heathrow Airport; ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL) — крупнейший международный аэропорт города Лондона.

