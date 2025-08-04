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Куда едут те, кто не может оставить собаку даже на день: 4 города, где вас точно ждут

Яндекс Путешествия назвали 4 города России для поездки с собакой
4:17
Туризм

Оставить любимого пса дома во время отпуска? Для многих это даже не вариант. Но путешествие с хвостатым другом — это не только милые фото, но и множество нюансов. Чтобы поездка не превратилась в стресс для вас обоих, подготовка должна быть серьёзной. Зато если всё организовать грамотно — отдых получится насыщенным, весёлым и точно запомнится надолго.

Отдых с питомцем
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых с питомцем

Куда поехать? В сервисе "Яндекс Путешествия" собрали список российских городов, где собак действительно любят — и готовы принимать с распростёртыми лапами. Но сначала — к подготовке.

Как подготовиться к поездке с собакой

1. Уточните правила перевозки

Каждый вид транспорта предъявляет свои требования к весу, габаритам и типу переноски. У авиакомпаний и РЖД эти правила различаются, так что лучше всё уточнить заранее. А чтобы дорога прошла спокойно, заранее приучите питомца к переноске — это снизит тревожность.

2. Соберите "собачий чемодан"

Шлейка, намордник, переноска, миска с водой, лежак и любимая игрушка — всё это лучше положить в отдельную сумку. Так нужные вещи всегда будут под рукой.

3. Забронируйте подходящее жильё

Обязательно уточняйте у отеля, можно ли с собакой — особенно если питомец крупный. Идеально — получить письменное подтверждение. Многие гостиницы просят не пускать животных на кровати, так что подстилка точно пригодится. А ещё возьмите корм с запасом: в новом городе нужную марку можно не найти.

4. Подготовьте документы

Для поездок по России нужен ветеринарный паспорт с актуальными прививками (особенно от бешенства). Если едете за границу, потребуется международный паспорт, чип и полный набор прививок. Также стоит заранее узнать требования транзитных стран, если такие будут на маршруте.

Как добраться: транспорт и правила

  • Самолёт. Если вес собаки вместе с переноской небольшой, её можно взять в салон. В остальных случаях — только в багажное отделение. Всё зависит от правил авиакомпании.
  • Поезд. У РЖД подходящие вагоны обозначены значком лапки. Мелких собак разрешают провозить в общих вагонах, а вот с крупной придётся выкупать купе или СВ.
  • Автобус. Маленькие собаки могут ехать в переноске на коленях. Для крупных потребуется отдельное сиденье и багажный билет.

Топ-4 города России для путешествий с собакой

Москва

В столице собакам живётся на широкую лапу. Для прогулок подойдут Бульварное кольцо, Воробьёвы горы, парк Горького и Сокольники. Можно зайти в "Музей Москвы", на "Винзавод" или в Artplay — везде здесь рады питомцам.

Ночевать удобно в отелях Ibis на Киевской и "Арт Москва Войковская". А если захочется перекусить, добро пожаловать на Даниловский рынок, в кафе "Сойка напела" и Eggsellent — там и угощение для собак найдётся.

Санкт-Петербург

Город, где любят животных не на словах, а на деле. Для прогулок подойдут Приморский парк Победы и Овсянниковский сад. А в Avenue Apart вашему псу предложат лежанку и миску, а в арт-отеле "Рахманинов" — даже плед и полотенце.

Загляните в ресторан "Футура", книжный "Подписные издания", на рынки Васильевского острова и Московский — там псов нередко угощают вкусняшками.

Сочи

На южном курорте прекрасно отдыхают и люди, и собаки. Городские аллеи, парки, набережная — всё открыто для прогулок. В Courtyard by Marriott есть выгульщики, ситтеры, грумеры и даже меню для питомцев. А на "Роза Хутор" — экологические тропы и отель Riders Lodge, где собаке тоже будет комфортно.

В кафе Surf Coffee, Ays Kitchen, "Груша" и других — миски с водой и угощения уже наготове.

Калининград

Город с европейским шармом и выходом к морю. Отличное место для прогулки — Куршская коса, где с собакой можно гулять на поводке.

В гостинице Mercure примут питомцев до 10 кг, в "Патриоте" — до 100 кг и даже с двумя собаками. А в кафе "Прачечная" и баре "Краны и стаканы" для четвероногих гостей всегда найдётся вода и уютный уголок.

Уточнения

"Я́ндекс" — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации, владеющая одноимённой системой поиска в интернете и интернет-сервисами в нескольких странах.

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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