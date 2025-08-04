Куда едут те, кто не может оставить собаку даже на день: 4 города, где вас точно ждут

Оставить любимого пса дома во время отпуска? Для многих это даже не вариант. Но путешествие с хвостатым другом — это не только милые фото, но и множество нюансов. Чтобы поездка не превратилась в стресс для вас обоих, подготовка должна быть серьёзной. Зато если всё организовать грамотно — отдых получится насыщенным, весёлым и точно запомнится надолго.
Куда поехать? В сервисе "Яндекс Путешествия" собрали список российских городов, где собак действительно любят — и готовы принимать с распростёртыми лапами. Но сначала — к подготовке.
Каждый вид транспорта предъявляет свои требования к весу, габаритам и типу переноски. У авиакомпаний и РЖД эти правила различаются, так что лучше всё уточнить заранее. А чтобы дорога прошла спокойно, заранее приучите питомца к переноске — это снизит тревожность.
Шлейка, намордник, переноска, миска с водой, лежак и любимая игрушка — всё это лучше положить в отдельную сумку. Так нужные вещи всегда будут под рукой.
Обязательно уточняйте у отеля, можно ли с собакой — особенно если питомец крупный. Идеально — получить письменное подтверждение. Многие гостиницы просят не пускать животных на кровати, так что подстилка точно пригодится. А ещё возьмите корм с запасом: в новом городе нужную марку можно не найти.
Для поездок по России нужен ветеринарный паспорт с актуальными прививками (особенно от бешенства). Если едете за границу, потребуется международный паспорт, чип и полный набор прививок. Также стоит заранее узнать требования транзитных стран, если такие будут на маршруте.
В столице собакам живётся на широкую лапу. Для прогулок подойдут Бульварное кольцо, Воробьёвы горы, парк Горького и Сокольники. Можно зайти в "Музей Москвы", на "Винзавод" или в Artplay — везде здесь рады питомцам.
Ночевать удобно в отелях Ibis на Киевской и "Арт Москва Войковская". А если захочется перекусить, добро пожаловать на Даниловский рынок, в кафе "Сойка напела" и Eggsellent — там и угощение для собак найдётся.
Город, где любят животных не на словах, а на деле. Для прогулок подойдут Приморский парк Победы и Овсянниковский сад. А в Avenue Apart вашему псу предложат лежанку и миску, а в арт-отеле "Рахманинов" — даже плед и полотенце.
Загляните в ресторан "Футура", книжный "Подписные издания", на рынки Васильевского острова и Московский — там псов нередко угощают вкусняшками.
На южном курорте прекрасно отдыхают и люди, и собаки. Городские аллеи, парки, набережная — всё открыто для прогулок. В Courtyard by Marriott есть выгульщики, ситтеры, грумеры и даже меню для питомцев. А на "Роза Хутор" — экологические тропы и отель Riders Lodge, где собаке тоже будет комфортно.
В кафе Surf Coffee, Ays Kitchen, "Груша" и других — миски с водой и угощения уже наготове.
Город с европейским шармом и выходом к морю. Отличное место для прогулки — Куршская коса, где с собакой можно гулять на поводке.
В гостинице Mercure примут питомцев до 10 кг, в "Патриоте" — до 100 кг и даже с двумя собаками. А в кафе "Прачечная" и баре "Краны и стаканы" для четвероногих гостей всегда найдётся вода и уютный уголок.
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