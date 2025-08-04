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Поехать в Дубай и не потратить круглую сумму? Вполне реально, если знать про эти места

Туристы в Дубае могут посетить бесплатные рынки, музеи и поесть за 10 дирхамов
3:39
Туризм

Дубай — не только город небоскрёбов, роскоши и рекордов. Даже в этом блестящем мегаполисе можно устроить насыщенное и бюджетное путешествие. Секрет прост: немного подготовки, знание правильных мест и желание увидеть город с неожиданной стороны.

Отдых в Дубае
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых в Дубае

Город контрастов: немного о Дубае

Когда-то — тихая рыбацкая деревушка на берегу Персидского залива. Сегодня — мировой центр туризма и технологий. Здесь соседствуют ультрасовременные небоскрёбы и старинные кварталы, восточные базары и гигантские торговые центры. И да, самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа — именно тут.

Бесплатные и почти бесплатные развлечения

Отдых без трат — реальность в Дубае. Для начала:

  • Пляжи для всех: Kite Beach, Sunset Beach и The Beach at JBR открыты для всех желающих. Позагорать, искупаться, поиграть в волейбол или перекусить в фудтраках с видом на залив — никаких билетов не нужно.
  • Старый город: район Al Fahidi — лабиринт узких улочек, традиционной архитектуры и духа старого Дубая.
  • Современное искусство: в Jameel Arts Centre и библиотеке имени Мохаммеда бин Рашида вход свободный.
  • Рынки как музей: загляните на Gold Souk, Spice Souk и Textile Souk — ароматы, цвета и атмосфера восточного базара не оставят равнодушными.
  • Культурный акцент: мечеть Джумейра открыта для немусульман, вход — 40 дирхамов, а впечатления — бесценны.

Недорогая еда: вкусно, сытно, доступно

Даже гурман в Дубае найдёт бюджетные блюда. Лучшие районы для еды без лишних затрат:

  • Karama, Al Rigga и Deira — кладезь местных кафешек с блюдами от 10 дирхамов.
  • Ravi's — легенда пакистанской кухни.
  • Al Ustad Special Kebab — иранская кухня по-честному.

Хочется изысков? Ищите бизнес-ланчи:

  • Zuma, ROKA и Avli by tashas предложат обеды из 2-3 блюд по цене от 125 дирхамов. Высокая кухня без высокой цены.

Где остановиться: стильный отдых за разумные деньги

Rove Hotels — отличный выбор: стильный интерьер, круглосуточные мини-маркеты, прачечные. Бюджетные районы с хорошим расположением — Аль-Барша, Бур-Дубай, Дейра.

Для тех, кто приезжает с семьёй или надолго, хороши апарт-отели и квартиры с кухней.

Удобный транспорт: дешево и быстро

Перемещаться по городу просто:

  • Метро: от 3 дирхамов за поездку.
  • Традиционная лодка абра: пересечь бухту Dubai Creek — всего за 1 дирхам.
  • Велосипеды Careem Bike — экологично и удобно для коротких поездок.

Как экономить на достопримечательностях

Чтобы не переплатить:

  • Dubai Pass от iVenture или Go Dubai Pass — абонементы на популярные места (Бурдж-Халифа, Музей будущего, сафари).
  • My Emirates Pass — для пассажиров Emirates: скидки более чем в 600 заведениях.
  • Не забывайте про Groupon, Cobone и The Entertainer — акции "2 по цене 1", бонусы и купоны ждут своего часа.

Путешествие для всех

Один, вдвоём или с семьёй — Дубай способен удивить возможностями даже при ограниченном бюджете. Здесь легко собрать яркое, комфортное и недорогое приключение. Главное — знать, где искать.

Уточнения

Департамент  — название министерства, ведомства либо их подразделения в некоторых государствах.

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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