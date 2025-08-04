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Простые и сложные: как выбрать винную тропу в Южной Моравии под свой уровень

1900 км винных троп: куда отправиться в Южной Моравии на велосипеде
2:52
Туризм

Южная Моравия, где виноградники купаются в лучах солнца, — это регион, словно созданный для неспешных поездок по живописным дорогам. Более 1900 километров моравских винных маршрутов манят любителей велотуризма. Какие же из них стоит выбрать?

ночной велосипедист
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ночной велосипедист

Маршрут "Голубые горы" проведет вас через винодельческие ландшафты с захватывающими панорамными видами. Моравские винные тропы, ставшие неотъемлемой частью региона, были размечены в 2003 году.

На выбор предлагается около двадцати маршрутов, пролегающих через очаровательные деревни и винные погреба, где можно в полной мере насладиться красотами края.

Для обычных велосипедистов подойдут легкие маршруты по благоустроенным дорогам и велосипедным дорожкам. Более сложные маршруты с умеренными холмами и разнообразным рельефом потребуют определенной подготовки. Опытным велосипедистам стоит отправиться на сложные трассы.

Винный маршрут Брно, протяженностью около 90 километров, проходит по северной окраине моравского винодельческого региона. Он подходит для всех велосипедистов, предлагая как простые, так и более сложные участки.

На маршруте Бзенецка, пролегающем по границе регионов Годонин и Угерске-градиште, вас ждут приятные дороги и холмистая местность. Несмотря на небольшую протяженность (около 20 километров), маршрут обещает увлекательное путешествие и возможность продегустировать молодое вино.

Велосипедная трасса "Голубые горы", протяженностью 34 километра, идеально подходит для тех, кто хочет насладиться великолепными видами. Маршрут начинается и заканчивается в Великих Павловичах, проходя через пять винодельческих деревень.

Любителям более сложных трасс стоит обратить внимание на маршруты в окрестностях Кийова и Годонина. Преодолевая пересеченную местность и холмы, следует быть осторожным на каменистых тропах в лесах и полях. Наградой станут прекрасные виды и знакомство с историческими винодельнями.

Винная тропа Веселы-над-Моравой, протяженностью около 100 километров, порадует велосипедистов видами Белых Карпат и народной архитектурой.

Винная тропа Микулова, с маршрутами, начинающимися и заканчивающимися в Микулове, предлагает знакомство с историей виноделия и прекрасной природой.

Винная тропа Велкопавловицы, с более сложным рельефом, подходит для опытных велосипедистов.

Скалицкая тропа, протяженностью около 40 километров, пролегает по словацкому берегу реки Морава и подходит для велосипедистов-любителей.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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