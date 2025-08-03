Розовое золото Кобейтуза под угрозой: власти готовят рейды против сборщиков соли

В Акмолинской области Казахстана, на территории розового озера Кобейтуз, планируются масштабные рейды в связи с участившимися случаями несанкционированного сбора соли.
Об этом сообщает Zakon. kz. Телеканал "КТК" 1 августа сообщил, что на берегах озера вновь замечены туристы, вывозящие соль. Несмотря на наличие камер видеонаблюдения и предупреждающих знаков, нарушители действуют открыто. Некоторые из них зафиксированы камерами, и материалы переданы правоохранительным органам. Министерство экологии заявило о контроле над ситуацией.
Озеро Кобейтуз, расположенное недалеко от города Ерейментау, славится своим уникальным розовым цветом, который появляется из-за размножения особых водорослей, происходящего раз в несколько лет.
Особый интерес у приезжих вызывает соль, которой приписываются целебные свойства. Ранее местные власти сообщали о случаях незаконной добычи и продажи соли через интернет-площадки.
Во́доросли (лат. Algae) — гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.
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