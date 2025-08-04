Швейцарские Альпы: секреты лета, которые вы не ожидали узнать

Пасторальная идиллия: праздник, ради которого стоит приехать в Швейцарию в сентябре

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока туристы заполоняют средиземноморские пляжи в поисках солнца, настоящая сказка разворачивается там, где её не ждут — в горах. Лето в Швейцарских Альпах дарит не просто прохладу, а опыт, к которому невозможно остаться равнодушным.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Альпы

Симфония лета на высоте

Бернский Оберланд летом совсем не такой, как зимой. Вместо свиста лыж и хруста снега — звон коровьих колокольчиков и мелодии альпийского рожка. Здесь, в тишине гор, каждый звук обретает вес.

С наступлением лета более 11 000 симментальских коров поднимаются на альпийские луга. Этот ритуал не просто смена пастбища — это целая культура, в которой корова почитается почти как семейная реликвия.

Адельбоден: швейцарская открытка вживую

Добраться до альпийской деревушки Адельбоден на высоте 1350 метров проще, чем может показаться. Швейцарская транспортная система, как всегда, безупречна.

Здесь, среди альпийских лугов, стоит бутик-отель The Cambrian — с валлийским стилем, тёплой атмосферой и видами, которые хочется унести с собой на открытке. Адельбоден словно сошёл со страниц книги про Хайди — искренний, душевный, настоящий.

Пешие маршруты и тайны древних стен

Регион Адельбоден-Ленк-Кандерштег — мечта для тех, кто любит гулять без спешки. Пешеходные маршруты подойдут и новичкам, и опытным треккерам. Можно подняться в горы на гондоле или пройти мимо старинной церкви XV века, где каждый камень — часть истории.

Секрет альпийского вкуса

Любовь местных к сыру — не миф. Альпкасе — это не просто продукт, а целая философия. Сыровар Питер Германн делает его вручную, как и его предки.

Всё начинается с молока коров, пасущихся на высоте, затем молоко нагревают, отделяют творог — и только потом начинается выдержка. Результат? Настоящий вкус Альп, запечатлённый в каждом кусочке.

Цюглете — прощание с летом

6 сентября деревни охватывает Цюглете — праздник окончания альпийского выпаса. Короны из цветов, церемонии, торжественная процессия — и всё это ради коров.

Это трогательное, почти семейное событие совсем не похоже на вылизанный блеск Гштаада. Здесь — настоящее, искреннее и без пафоса.

Уточнения

А́дельбоден (нем. Adelboden) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.Входит в состав округа Фрутиген, известен своими горнолыжными трассами, здесь регулярно проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, обычно в слаломе и гигантском слаломе.



