420 тысяч за отпуск в Геленджике: как поездка по России оказалась дороже Европы

Отпуск в Геленджике с ребёнком в 2025 году обошёлся в 420 тысяч рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка рассказала о своих расходах на летний отдых в Геленджике в 2025 году, куда отправилась с дочерью. Поездка длилась 10 дней и, по её подсчётам, обошлась примерно в 420 тысяч рублей.

Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Геленджик

Проживание в отеле заняло львиную долю бюджета — 307 тысяч рублей. Два билета на поезд стоили 79 тысяч, индивидуальный трансфер туда и обратно — ещё 5 тысяч.

На развлечения, продукты, детские игрушки, лекарства, фотосессию, сувениры и аренду транспорта ушло около 25 тысяч.

Туристка признаёт, что отпуск вышел недешёвым, но, по её словам, альтернатива сэкономить и поехать за границу показалась менее привлекательной.

"Безусловно, мы могли бы заплатить примерно в два раза меньше и другому государству".

Сэкономить — чтобы потом часами ждать в аэропорту вылет, трястись в трансфере по серпантину, получить шведский стол невысокого качества и потрепанный временем отель как единственный оплот цивилизации.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

