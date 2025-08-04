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420 тысяч за отпуск в Геленджике: как поездка по России оказалась дороже Европы

Отпуск в Геленджике с ребёнком в 2025 году обошёлся в 420 тысяч рублей
1:09
Туризм

Российская туристка рассказала о своих расходах на летний отдых в Геленджике в 2025 году, куда отправилась с дочерью. Поездка длилась 10 дней и, по её подсчётам, обошлась примерно в 420 тысяч рублей.

Геленджик
Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Геленджик

Проживание в отеле заняло львиную долю бюджета — 307 тысяч рублей. Два билета на поезд стоили 79 тысяч, индивидуальный трансфер туда и обратно — ещё 5 тысяч.

На развлечения, продукты, детские игрушки, лекарства, фотосессию, сувениры и аренду транспорта ушло около 25 тысяч.

Туристка признаёт, что отпуск вышел недешёвым, но, по её словам, альтернатива сэкономить и поехать за границу показалась менее привлекательной.

"Безусловно, мы могли бы заплатить примерно в два раза меньше и другому государству".

Сэкономить  — чтобы потом часами ждать в аэропорту вылет, трястись в трансфере по серпантину, получить шведский стол невысокого качества и потрепанный временем отель как единственный оплот цивилизации.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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