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Снос исторической церкви и 700 домов: как лондонский Хитроу меняет облик города

Расширение лондонского Хитроу: жителям грозит снос 700 домов и утрата исторической церкви
2:10
Туризм

Один из самых загруженных аэропортов Европы — лондонский Хитроу — готовится к масштабной перестройке. Ради строительства третьей взлётно-посадочной полосы длиной 3,5 километра могут снести не только жилые дома, но и церковь, основанную ещё в XI веке.

Хитроу
Фото: commons.wikimedia.org by Panhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хитроу

Что планируют построить

Проект предполагает не просто прокладку новой полосы, но и значительное вмешательство в городскую инфраструктуру. Под будущей ВПП частично проходит кольцевая автодорога М25, и её придётся перенести в тоннель, чтобы освободить место. Также в планах — расширение пятого терминала.

Если проект будет окончательно одобрен, строительные работы могут занять несколько лет, а первая посадка на новую полосу может состояться уже в 2035 году.

Цена расширения

На чаше весов — улучшение транспортной доступности и новые экономические перспективы. Вторая сторона — глубоко личная цена для местных жителей.

По предварительным данным, под снос может попасть около 700 жилых домов, расположенных в зоне строительства. Также в зоне риска — церковь XI века, представляющая собой историческую ценность.

Ранее проект уже получил поддержку на уровне правительства, сейчас он ожидает заключительного слова от Министерства транспорта Великобритании.

Что это даст

Согласно расчётам, аэропорт сможет принимать дополнительно до 276 тысяч рейсов в год и увеличить пассажиропоток на 66 миллионов человек.

Это должно не только снизить нагрузку на действующие полосы, но и дать мощный импульс развитию международных перевозок.

Конфликт интересов

Несмотря на экономические плюсы, проект вызывает острые споры. Жители района выражают тревогу: речь идёт не просто о переезде, а об утрате целого исторического квартала.

Особенно болезненной может стать утрата церкви, пережившей почти тысячу лет истории, но, возможно, не пережившей третьей полосы.

Уточнения

Лондонский аэропорт Хи́троу (англ. London Heathrow Airport; ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL) — крупнейший международный аэропорт города Лондона, последний, 5-й терминал, открыт 14 марта 2008 года королевой Елизаветой II.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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