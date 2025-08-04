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Тропа, пляж и паста: где в Италии найти залив тишины — буквально

Лигурия без толпы: это место недалеко от Генуи туристы пока не заметили
2:27
Туризм

Толпы туристов, шум, переполненные тропы — всё это стало реальностью для Чинкве-Терре, знаменитого итальянского объекта ЮНЕСКО. В 2023 году пять крошечных деревень с населением около 4000 человек посетили целых 4 миллиона туристов, и большинство из них заполнили всего 3% площади парка.

Италия, Лигурия, Сестри-Леванте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Италия, Лигурия, Сестри-Леванте

Но если вы мечтаете об итальянском побережье без толкотни — такое место существует. Сестри-Леванте, городок между Генуей и Чинкве-Терре, предлагает живописные виды, прогулки у моря и редкое для региона ощущение покоя.

По тропе — к безмятежности

Одной из главных природных жемчужин Сестри-Леванте считается мыс Пунта-Манара — треугольный отросток суши, уходящий в море.

На его вершине расположена гора Монте-Кастелло с древней крепостью и смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на Лигурийское побережье.

Вы можете выбрать лёгкий маршрут — 3 мили (около 1,5 часов) туда и обратно от города до Пунта-Манара.

А если хочется настоящих открытий — отправляйтесь на 5-мильный поход до Монте-Кастелло, где за 3 часа получите в награду панораму на залив Байя-дель-Силенцио (Залив тишины).

Залив, пляжи и кухня

Пляж Baia del Silenzio полностью оправдывает своё название: тишина, чистый песок и минимум людей. Летом можно взять напрокат шезлонги и зонт.

После купания отправляйтесь за порцией пасты или морепродуктов в Pesce Balla или Ristorante Portobello Baia del Silenzio — прямо у воды.

Где остановиться?

  • Grand Hotel dei Castelli — с роскошным видом на море (от $540 летом).
  • Hotel Due Mari — более доступный и уютный вариант ($208 за ночь).

Оба отеля удобно расположены недалеко от пляжа и начала пешеходных маршрутов.

Как добраться?

До Сестри-Леванте легко доехать поездом — около 30 минут от Чинкве-Терре и чуть больше от Ла-Специи. Из Генуи — 45 минут на машине или час на общественном транспорте.

Это идеальная остановка, если вы хотите отдохнуть от суеты, не жертвуя видом на море и ароматом свежей пасты.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря. Лигурия находится на берегу Лигурийского моря, известного своими чистыми, мелкокаменными берегами (Ривьера). С запада область граничит с Францией.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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