Швейцария без стен: как обмануть привычное представление о гостиницах — ночевка под звёздами

Спать на улице за 350 евро: странный отель в Альпах стал символом осознанности

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Швейцария давно славится своей роскошью, но что, если всё перевернуть с ног на голову? Null Stern — это "отель" без стен, крыши и привычного уюта. Просто кровать под открытым небом на фоне Швейцарских Альп. Звучит как шутка? На деле — концептуальный проект, который переосмысливает само понятие гостеприимства.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Спишь под звёздами, обслуживает дворецкий

В стандарт "нулевой звезды" входят двуспальная кровать с белоснежным бельём, две тумбочки с лампами, столик и деревянные стулья.

Санузла нет — за 5 минут можно дойти до ближайшего ресторана. А вот обслуживание — на уровне: у каждого гостя есть персональный дворецкий. Стоит это всё около 350 евро — для Швейцарии довольно щедро.

Создали концепт братья-близнецы Патрик и Франк Риклины вместе с отельным консультантом Даниэлем Шарбонье. Их первая версия отеля открылась в 2009 году в бывшем ядерном бункере, став со временем музеем. Новый виток — проект Zero Real Estate, с тем же лозунгом: "Единственная звезда — это ты".

Где можно переночевать без потолка

Локации Null Stern разбросаны по южной Швейцарии. Один из главных пунктов — деревушка Сайон, где гости могут выбрать один из четырёх необычных "люксов":

Bayart и Bayart Tower — с видом на долину Роны и виноградники.

Farinet — в долине Сафиен, рядом с амбарами и лесом.

Anti-idyllic — самый провокационный: кровать стоит прямо на автозаправке.

Этот последний номер — не просто провокация, а художественное заявление. Цель — не дать вам уснуть, а заставить задуматься о проблемах человечества: войнах, климате, неравенстве. Это уже не отдых, а акт осознанности.

Зачем всё это?

Ночь под открытым небом — это больше, чем необычное фото в сети. Это способ увидеть мир иначе. Вы лежите под звёздами, окружённые тишиной и простором.

Нет ни телевизора, ни интернета — только вы и небо. Многие считают это опытом на всю жизнь, а Швейцарию — идеальным местом для такого эксперимента.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне, в том числе два глобальных — Цюрих и Женева.

