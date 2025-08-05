Без истерик, скуки и очередей: 4 европейских города, где дети развлекаются, а родители отдыхают

Названы лучшие европейские города для отдыха с детьми — по версии Clean Cities Campaign

3:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя семейный отпуск, важно найти направление, которое будет интересно и взрослым, и детям. И хотя Европа полна культурных достопримечательностей, некоторые города особенно хорошо подходят для отдыха с семьёй благодаря своей инфраструктуре, множеству детских мероприятий и уникальным локациям.

Фото: commons.wikimedia.org by Maritza Reyes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камера

ONG Clean Cities Campaign провела исследование, изучив 36 европейских городов. Специалисты оценили доступность, безопасность и жизнеспособность общественных пространств, предназначенных для детей. Вот список европейских городов, которые получили признание за свою дружелюбность к самым маленьким.

Париж: искусство, парки и, конечно, Диснейленд

Париж признан самым дружелюбным к детям городом согласно рейтингу "Чистые города". Несмотря на репутацию культурной столицы, здесь полно развлечений для юных путешественников. Огромное количество парков, музеев с детскими зонами и театральных представлений делает город комфортным для всей семьи.

А ещё в часе езды от центра находится знаменитый Диснейленд — мечта каждого ребёнка. Курорт предлагает семейные пакеты, отели с анимацией и транспортные решения, позволяющие сделать поездку максимально удобной.

Будапешт: сказочный поезд и лабиринты под замком

Будапешт удивляет туристов своей атмосферой и оригинальными развлечениями. Настоящей жемчужиной является детский поезд, который обслуживают сами дети (под присмотром взрослых), — он вьётся по живописным холмам Буды. Это не только весело, но и познавательно.

Дом чудес и городской зоопарк станут яркими впечатлениями для малышей, а лабиринт под замком Буда предлагает исследование таинственных туннелей и пещер — идеальное место для любителей приключений.

Амстердам: сказка, велосипеды и научные чудеса

Амстердам — не только город каналов и тюльпанов, но и один из самых удобных для семейных прогулок на велосипедах. По всей столице — специальные дорожки и безопасные маршруты. А всего в часе езды находится Efteling — волшебный тематический парк, вдохновлённый европейскими сказками, мифами и легендами.

Также стоит посетить Научный центр NEMO, где дети смогут участвовать в интерактивных экспериментах, изучать физику, химию и биологию — всё в игровой форме.

Берлин: от музеев до зелёных оазисов

Столица Германии — это не только политика и история, но и детский рай. Здесь находится музей "MACHmit!” (в переводе "Делай с нами!"), ориентированный на детей от 4 до 12 лет, где всё можно трогать, пробовать и изучать. А музей видеоигр Computerspielemuseum с более чем 300 экспонатами — настоящее погружение в мир пикселей и джойстиков.

В тёплое время года семьи облюбовывают Volkspark Friedrichshain (Народный парк Фридрихсхайн), где можно устроить пикник, покататься на велосипеде или просто отдохнуть в тени деревьев. А фонтан Märchenbrunnen ("Фонтан сказок”) станет отличной локацией для фото и игр.

Каждое из перечисленных направлений уникально по-своему. Париж подарит волшебство, Будапешт — приключения, Амстердам — познавательные открытия, а Берлин — баланс городской культуры и детского веселья. Независимо от возраста вашего ребёнка, эти города предлагают развлечения, которые оставят яркие воспоминания на всю жизнь.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

