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Тур в XVI век без машины времени: что скрывают стены Нессельбека

Туристический замок Нессельбек воссоздаёт атмосферу Средневековья — по данным региональных гидов
2:37
Туризм

Калининградская область богата на замки. Их здесь множество — от почти разрушенных памятников готики до восстановленных сооружений, в которых теперь работают музеи, отели и рестораны. Посетить хотя бы один из них стоит каждому, кто интересуется историей и атмосферой средневековья. Один из таких примеров — замок Нессельбек.

Замок Нессельбек: рыцарская сказка под Калининградом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замок Нессельбек: рыцарская сказка под Калининградом

Старые стены, новые впечатления

Нессельбек — это не историческая реконструкция в строгом смысле, а стилизация, новодельный замок, построенный с одной целью: погрузить гостей в эпоху рыцарей, тайн и легенд. Здесь можно не просто посмотреть, но и прочувствовать — архитектура, оформление, кухня, звуки — всё работает на атмосферу.

Историческая справка у этого места тоже есть. Согласно старой прусской легенде, в XVI веке в Куршском заливе рыбаки выловили странное существо — львиную рыбу. С криками и страхом её доставили в предместье Кведнау. Существо рычало, вызывало ужас у животных, а ручей, в котором его поселили, за ночь зарос крапивой. Так он получил название — Нессельбек.

Спасти ситуацию смог старец-жрец. Он понял язык зверя и передал его волю: отпустить обратно в залив, а взамен людям — источник хмельного напитка. Источник бил ровно год, а потом люди научились варить такой напиток сами.

Замок сегодня: еда, отдых и антураж

Сегодня на этом месте стоит замок, где можно попробовать пиво и квас по "традиционным" рецептам, отдохнуть в гостинице, организовать праздник или просто поужинать в окружении рыцарской атрибутики. Номера и залы стилизованы под средневековье: каменные стены, кованые светильники, щиты на стенах.

В замке часто проходят свадьбы, дни рождения, корпоративные ужины. Один из таких вечеров — как пример — прошёл в уютной приватной зоне ресторана, где интерьер особенно впечатляет. Закрытые двери добавляют уединения, а оформление словно переносит в другую эпоху.

Что ещё стоит увидеть

Тем, кто хочет больше "настоящей" истории, стоит отправиться к замкам Арнау, Шаакен, Нойхаузен, а чуть позже — заглянуть и в Тапиау. Эти памятники архитектуры хранят в себе отпечатки прошлого без глянца. До многих можно добраться самостоятельно, но экскурсии позволяют глубже прочувствовать их дух.

Уточнения

За́мок здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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