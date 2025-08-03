Costa Cruises отменила круизы — раскрыта истинная причина отмены круизов по Персидскому заливу

Компания Costa Cruises, входящая в американский круизный гигант Carnival, неожиданно сняла с зимней навигации 2025/2026 все маршруты по Персидскому заливу. Официальная версия — "непредсказуемая ситуация на Ближнем Востоке". Но туристы уверены: дело совсем не в геополитике.
"В связи с непредсказуемой ситуацией на Ближнем Востоке компания хочет обеспечить полную ясность относительно их планов на отдых как можно скорее", — говорится в заявлении Costa Cruises от 25 июля.
Под нож пошли не только регулярные круизы из Дубая и других портов, но и репозиционные рейсы между Европой и Персидским заливом. Вместо Ближнего Востока флагман компании Costa Toscana теперь проведёт зиму в привычных водах Средиземного моря.
Предложенная туристам компенсация вызвала волну критики. Им пообещали вернуть стоимость круиза, предложили скидку до 50% на альтернативные маршруты и бортовой кредит в 100-250 евро. Звучит щедро, но для многих это — капля в море.
"Им все равно, что люди уже потратились, чтобы добраться до места проведения первого круиза. Они предлагают, чтобы мы снова оплатили дорогу до второго, а они нас за это шампанским угостят. Если опять ничего не отменят. Очень щедро, да", — пишет один из туристов.
У других уже куплены невозвратные авиабилеты, забронированы отели в Дубае — в том числе на Новый год. Компенсировать эти убытки Costa Cruises не собирается.
"Это их одностороннее решение. А то, что они тем самым нанесли убытки своим клиентам, их не волнует", — возмущаются путешественники.
Некоторые из пострадавших, особенно бывшие граждане России, проживающие за рубежом, уже готовят претензии с документами, надеясь вернуть все понесённые расходы.
Хотя в июне между Ираном и Израилем был обострённый конфликт, прямых ограничений на судоходство в регионе не вводилось. Нет и официальных предупреждений, касающихся безопасности туризма в ОАЭ или Омане.
Многие считают, что реальная причина отмены — не политика, а экономика.
Чтобы добраться из Европы в Персидский залив, лайнерам приходится огибать Африку. Это не только долго, но и дорого. Кроме того, такие переходы почти не включают остановки в портах и не пользуются популярностью. А значит — убыточны.
Косвенное подтверждение — аналогичный отказ от маршрутов в регионе со стороны Aida Cruises, тоже входящей в Carnival. В отличие от Costa, она ориентируется на немецкий рынок. По мнению наблюдателей, европейские туристы слишком чувствительны к негативным новостям, и даже завершившийся месяц назад конфликт способен сильно повлиять на бронирования.
Интересно, что другие крупные круизные бренды — MSC и TUI — свои маршруты по Персидскому заливу не отменяют. Значит ли это, что они видят ситуацию иначе? Или просто готовы рискнуть.
Юристы и опытные путешественники советуют не спешить с выводами и обязательно подать претензию в компанию. Приложите все документы, подтверждающие расходы — авиабилеты, брони отелей, экскурсии. Шанс получить возврат хотя бы части потерь есть.
Costa Crociere S. p.A
[ˈkɔsta kroˈtʃɛːre]— одна из двенадцати круизных компаний корпорации Carnival Corporation & plc со штаб-квартирой в Генуе (Италия), крупнейший оператор круизных судов в Европе.
Перси́дский зали́в (перс. خلیج فارس [Халидж-е-Фарс]; в арабских странах — араб. اَلْخَلِيْجُ ٱلْعَرَبِيُّ [Эль-халидж-эль-Араби] — Ара́бский зали́в) — залив между Ираном и Аравийским полуостровом.
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