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Costa Cruises отменила круизы — раскрыта истинная причина отмены круизов по Персидскому заливу

Costa Cruises отменила все круизы по Персидскому заливу в сезоне 2025–2026
3:44
Туризм

Компания Costa Cruises, входящая в американский круизный гигант Carnival, неожиданно сняла с зимней навигации 2025/2026 все маршруты по Персидскому заливу. Официальная версия — "непредсказуемая ситуация на Ближнем Востоке". Но туристы уверены: дело совсем не в геополитике.

Отменённый круиз
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отменённый круиз

"В связи с непредсказуемой ситуацией на Ближнем Востоке компания хочет обеспечить полную ясность относительно их планов на отдых как можно скорее", — говорится в заявлении Costa Cruises от 25 июля.

Под нож пошли не только регулярные круизы из Дубая и других портов, но и репозиционные рейсы между Европой и Персидским заливом. Вместо Ближнего Востока флагман компании Costa Toscana теперь проведёт зиму в привычных водах Средиземного моря.

Деньги — назад, авиабилеты — за свой счёт

Предложенная туристам компенсация вызвала волну критики. Им пообещали вернуть стоимость круиза, предложили скидку до 50% на альтернативные маршруты и бортовой кредит в 100-250 евро. Звучит щедро, но для многих это — капля в море.

"Им все равно, что люди уже потратились, чтобы добраться до места проведения первого круиза. Они предлагают, чтобы мы снова оплатили дорогу до второго, а они нас за это шампанским угостят. Если опять ничего не отменят. Очень щедро, да", — пишет один из туристов.

У других уже куплены невозвратные авиабилеты, забронированы отели в Дубае — в том числе на Новый год. Компенсировать эти убытки Costa Cruises не собирается.

"Это их одностороннее решение. А то, что они тем самым нанесли убытки своим клиентам, их не волнует", — возмущаются путешественники.

Некоторые из пострадавших, особенно бывшие граждане России, проживающие за рубежом, уже готовят претензии с документами, надеясь вернуть все понесённые расходы.

Почему на самом деле Costa отменила круизы

Хотя в июне между Ираном и Израилем был обострённый конфликт, прямых ограничений на судоходство в регионе не вводилось. Нет и официальных предупреждений, касающихся безопасности туризма в ОАЭ или Омане.

Многие считают, что реальная причина отмены — не политика, а экономика.

Чтобы добраться из Европы в Персидский залив, лайнерам приходится огибать Африку. Это не только долго, но и дорого. Кроме того, такие переходы почти не включают остановки в портах и не пользуются популярностью. А значит — убыточны.

Косвенное подтверждение — аналогичный отказ от маршрутов в регионе со стороны Aida Cruises, тоже входящей в Carnival. В отличие от Costa, она ориентируется на немецкий рынок. По мнению наблюдателей, европейские туристы слишком чувствительны к негативным новостям, и даже завершившийся месяц назад конфликт способен сильно повлиять на бронирования.

MSC и TUI остаются в игре

Интересно, что другие крупные круизные бренды — MSC и TUI — свои маршруты по Персидскому заливу не отменяют. Значит ли это, что они видят ситуацию иначе? Или просто готовы рискнуть.

Возможна ли компенсация

Юристы и опытные путешественники советуют не спешить с выводами и обязательно подать претензию в компанию. Приложите все документы, подтверждающие расходы — авиабилеты, брони отелей, экскурсии. Шанс получить возврат хотя бы части потерь есть.

Уточнения

Costa Crociere S. p.A [ˈkɔsta kroˈtʃɛːre]— одна из двенадцати круизных компаний корпорации Carnival Corporation & plc со штаб-квартирой в Генуе (Италия), крупнейший оператор круизных судов в Европе.

Перси́дский зали́в (перс. خلیج فارس‎ [Халидж-е-Фарс]; в арабских странах — араб. اَلْخَلِيْجُ ٱلْعَرَبِيُّ‎ [Эль-халидж-эль-Араби] — Ара́бский зали́в) — залив между Ираном и Аравийским полуостровом.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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