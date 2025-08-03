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В Москве построили всего один отель — что скрывается за этой цифрой

В Москве в первом полугодии 2025 года открыли один отель на 228 номеров
3:05
Туризм

Туристическая отрасль Москвы демонстрирует парадокс: несмотря на стабильный рост числа гостей, строительство новых отелей почти замерло. В первом полугодии 2025 года в столице появился только один новый отель — на 228 номеров. Это минимум за последние пять лет, за исключением 2022-го, когда не открылось ни одного.

Москва
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Москва

Рынок замер — цифры говорят сами за себя

По данным NF Group, показатель ввода новых объектов за январь-июнь 2025 года оказался на 55% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Эксперты отмечают, что столь низкие темпы развития гостиничного сегмента стали антирекордом.

Общий номерной фонд продолжает расти — но за счёт чего

На первый взгляд, ситуация не выглядит критической. К концу июня 2025 года в Москве насчитывалось 26,1 тысячи гостиничных номеров — это на 2,9% больше, чем годом ранее. Однако рост объясняется не строительством, а оптимизацией уже существующего номерного фонда и увеличением загрузки действующих отелей.

Москва остаётся туристической мекко

Несмотря на скромные темпы развития инфраструктуры, столица продолжает активно принимать туристов. Что же делает её настолько привлекательной?

Историческое и культурное наследие

  • Красная площадь, Кремль, Собор Василия Блаженного — визитные карточки города, которые каждый стремится увидеть хотя бы раз.
  • Большой театр, Третьяковская галерея, Пушкинский музей — точки притяжения для ценителей искусства со всего мира.

Прогулки, отдых и гастрономия

  • Парки и зоны для отдыха: ВДНХ, парк Горького и "Зарядье" отлично подходят для неспешных прогулок и пикников.
  • Многообразие кафе и ресторанов: от уютных кофеен до изысканных заведений с русской и международной кухней.

Удобство для туристов

  • Транспорт: метро, автобусы и такси обеспечивают быструю и комфортную навигацию по городу.
  • Шопинг и развлечения: торговые центры, бутики и фестивали не дадут заскучать ни на минуту.

Почему же всё-таки строят меньше

Причины замедления темпов строительства отелей могут быть связаны с высокой стоимостью инвестиций, бюрократическими ограничениями или фокусом на улучшение существующих объектов вместо ввода новых. Несмотря на это, рынок гостиничных услуг Москвы сохраняет устойчивость — в том числе благодаря адаптации к новым реалиям.

Главное: Москва не теряет туристической привлекательности

Город по-прежнему предлагает массу возможностей для насыщенного отдыха — от истории и культуры до гастрономии и современных развлечений. А пока новые отели строятся медленно, Москва учится лучше использовать уже имеющиеся ресурсы.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. 

Полугодие полгода — единица измерения времени равная шести месяцам, 2 кварталам или 1/2 года. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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