В Москве построили всего один отель — что скрывается за этой цифрой

Туристическая отрасль Москвы демонстрирует парадокс: несмотря на стабильный рост числа гостей, строительство новых отелей почти замерло. В первом полугодии 2025 года в столице появился только один новый отель — на 228 номеров. Это минимум за последние пять лет, за исключением 2022-го, когда не открылось ни одного.
По данным NF Group, показатель ввода новых объектов за январь-июнь 2025 года оказался на 55% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Эксперты отмечают, что столь низкие темпы развития гостиничного сегмента стали антирекордом.
На первый взгляд, ситуация не выглядит критической. К концу июня 2025 года в Москве насчитывалось 26,1 тысячи гостиничных номеров — это на 2,9% больше, чем годом ранее. Однако рост объясняется не строительством, а оптимизацией уже существующего номерного фонда и увеличением загрузки действующих отелей.
Несмотря на скромные темпы развития инфраструктуры, столица продолжает активно принимать туристов. Что же делает её настолько привлекательной?
Причины замедления темпов строительства отелей могут быть связаны с высокой стоимостью инвестиций, бюрократическими ограничениями или фокусом на улучшение существующих объектов вместо ввода новых. Несмотря на это, рынок гостиничных услуг Москвы сохраняет устойчивость — в том числе благодаря адаптации к новым реалиям.
Город по-прежнему предлагает массу возможностей для насыщенного отдыха — от истории и культуры до гастрономии и современных развлечений. А пока новые отели строятся медленно, Москва учится лучше использовать уже имеющиеся ресурсы.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.
Полугодие полгода — единица измерения времени равная шести месяцам, 2 кварталам или 1/2 года.
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