Невероятные гребешки из Эрки: почему этот деликатес завоевал сердце Франции

На побережье Кот-д'Армора, где морской бриз приносит аромат соли и свежести, уютно раскинулся Эрки — маленький рыбацкий порт с громким гастрономическим именем. Его неофициальный, но признанный во Франции титул — столица морского гребешка.
Здесь "белое золото", как ласково называют Pecten maximus, стало не просто продуктом, а частью культурной и экономической ДНК региона.
Гребешки, выловленные в заливе Сен-Брие, отличаются крупными размерами, нежной мякотью и богатым ореховым вкусом. За этим стоит не только природа, но и строгое регулирование промысла:
Такой подход позволяет сохранять запасы и одновременно поддерживать местную экономику.
За состоянием популяции следят ученые IFREMER — они ежегодно проводят замеры и исследования. Вместе с рыбаками, объединёнными в комитет, они определяют правила добычи, формируя редкий пример гармоничного управления ресурсами.
Каждую весну Эрки, Сен-Куай-Портрие или Логиви-де-ла-Мер принимают Праздник морских гребешков. В программе:
Мероприятие стало важной частью местной идентичности, и его с нетерпением ждут как жители, так и туристы.
В добыче морских гребешков участвует около 200 судов и 500 семей по всему заливу. Промысел поддерживает:
Эта цепочка делает морской гребешок важнейшим элементом местного благополучия.
Эрки — это не только ракушки. Мыс Кап д'Эрки предлагает панорамы, которые захватывают дух: вересковые пустоши, розовые скалы и тропы, уводящие вдаль. Прогулки по GR34, уединённые бухты, фермерский рынок и свежая рыба на гриле — всё это делает Эрки живым, настоящим, неизбалованным местом.
Здесь, среди волн, камней и зелени, традиции не просто сохраняются — они живут. А морской гребешок остаётся их вкусным символом.
Эрки́ (фр. Erquy, брет. Erge-ar-Mor, галло Erqi) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Сен-Бриё.
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