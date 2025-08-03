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Невероятные гребешки из Эрки: почему этот деликатес завоевал сердце Франции

Праздник гребешков в Эрки: что предложит сезонный гастрономический фестиваль
2:47
Туризм

На побережье Кот-д'Армора, где морской бриз приносит аромат соли и свежести, уютно раскинулся Эрки — маленький рыбацкий порт с громким гастрономическим именем. Его неофициальный, но признанный во Франции титул — столица морского гребешка.

Порт Эрки, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Peshkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порт Эрки, Франция

Здесь "белое золото", как ласково называют Pecten maximus, стало не просто продуктом, а частью культурной и экономической ДНК региона.

Почему гребешки из Эрки — особенные

Гребешки, выловленные в заливе Сен-Брие, отличаются крупными размерами, нежной мякотью и богатым ореховым вкусом. За этим стоит не только природа, но и строгое регулирование промысла:

  • Сезон ограничен: с октября по апрель.
  • Минимальный размер улова — 10,2 см.
  • Рыбачить можно только два дня в неделю.
  • Время вылова — всего 45 минут за прилив.

Такой подход позволяет сохранять запасы и одновременно поддерживать местную экономику.

Сотрудничество науки и моряков

За состоянием популяции следят ученые IFREMER — они ежегодно проводят замеры и исследования. Вместе с рыбаками, объединёнными в комитет, они определяют правила добычи, формируя редкий пример гармоничного управления ресурсами.

Праздник в честь морского деликатеса

Каждую весну Эрки, Сен-Куай-Портрие или Логиви-де-ла-Мер принимают Праздник морских гребешков. В программе:

  • Дегустации свежих морепродуктов.
  • Выступления поваров.
  • Ярмарка местных продуктов.
  • Катание на рыбацких лодках.

Мероприятие стало важной частью местной идентичности, и его с нетерпением ждут как жители, так и туристы.

Экономика, построенная на раковинах

В добыче морских гребешков участвует около 200 судов и 500 семей по всему заливу. Промысел поддерживает:

  • Рестораны и кафе.
  • Рыбные лавки.
  • Судоремонтные мастерские.

Эта цепочка делает морской гребешок важнейшим элементом местного благополучия.

Туризм, природа и традиции

Эрки — это не только ракушки. Мыс Кап д'Эрки предлагает панорамы, которые захватывают дух: вересковые пустоши, розовые скалы и тропы, уводящие вдаль. Прогулки по GR34, уединённые бухты, фермерский рынок и свежая рыба на гриле — всё это делает Эрки живым, настоящим, неизбалованным местом.

Здесь, среди волн, камней и зелени, традиции не просто сохраняются — они живут. А морской гребешок остаётся их вкусным символом.

Уточнения

Эрки́ (фр. Erquy, брет. Erge-ar-Mor, галло Erqi) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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