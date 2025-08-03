Невероятные гребешки из Эрки: почему этот деликатес завоевал сердце Франции

Праздник гребешков в Эрки: что предложит сезонный гастрономический фестиваль

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

На побережье Кот-д'Армора, где морской бриз приносит аромат соли и свежести, уютно раскинулся Эрки — маленький рыбацкий порт с громким гастрономическим именем. Его неофициальный, но признанный во Франции титул — столица морского гребешка.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Peshkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Порт Эрки, Франция

Здесь "белое золото", как ласково называют Pecten maximus, стало не просто продуктом, а частью культурной и экономической ДНК региона.

Почему гребешки из Эрки — особенные

Гребешки, выловленные в заливе Сен-Брие, отличаются крупными размерами, нежной мякотью и богатым ореховым вкусом. За этим стоит не только природа, но и строгое регулирование промысла:

Сезон ограничен: с октября по апрель.

Минимальный размер улова — 10,2 см.

Рыбачить можно только два дня в неделю.

Время вылова — всего 45 минут за прилив.

Такой подход позволяет сохранять запасы и одновременно поддерживать местную экономику.

Сотрудничество науки и моряков

За состоянием популяции следят ученые IFREMER — они ежегодно проводят замеры и исследования. Вместе с рыбаками, объединёнными в комитет, они определяют правила добычи, формируя редкий пример гармоничного управления ресурсами.

Праздник в честь морского деликатеса

Каждую весну Эрки, Сен-Куай-Портрие или Логиви-де-ла-Мер принимают Праздник морских гребешков. В программе:

Дегустации свежих морепродуктов.

Выступления поваров.

Ярмарка местных продуктов.

Катание на рыбацких лодках.

Мероприятие стало важной частью местной идентичности, и его с нетерпением ждут как жители, так и туристы.

Экономика, построенная на раковинах

В добыче морских гребешков участвует около 200 судов и 500 семей по всему заливу. Промысел поддерживает:

Рестораны и кафе.

Рыбные лавки.

Судоремонтные мастерские.

Эта цепочка делает морской гребешок важнейшим элементом местного благополучия.

Туризм, природа и традиции

Эрки — это не только ракушки. Мыс Кап д'Эрки предлагает панорамы, которые захватывают дух: вересковые пустоши, розовые скалы и тропы, уводящие вдаль. Прогулки по GR34, уединённые бухты, фермерский рынок и свежая рыба на гриле — всё это делает Эрки живым, настоящим, неизбалованным местом.

Здесь, среди волн, камней и зелени, традиции не просто сохраняются — они живут. А морской гребешок остаётся их вкусным символом.

Уточнения

Эрки́ (фр. Erquy, брет. Erge-ar-Mor, галло Erqi) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Сен-Бриё.

