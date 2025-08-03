Острова Бижагос: неизведанное сокровище Гвинеи-Бисау, которое оставит вас без слов

Острова Бижагос в Гвинее-Бисау — одно из тех мест, о которых почти никто не слышал, но побывав однажды, забыть невозможно. Архипелаг из 88 островов скрывает нетронутую природу, уникальную культуру и ритмы жизни, в которых турист — гость, а не хозяин.
Здесь обитает народ биджагос, сохранивший древние обряды и тесную связь с природой. Женщины играют ключевую роль в жизни общества, а традиционные танцы в масках — не просто зрелище, а ритуалы плодородия и почитания духов. На 20 обитаемых островах говорят на четырёх диалектах — культура по-настоящему жива.
На острове Оранго можно встретить морских бегемотов, а на Пойлао — увидеть, как зелёные черепахи откладывают яйца. Оранго также является местом почитания королевы Окинки Пампы — ключевой фигуры в истории народа.
Бубаке — главный остров и удобная отправная точка. Здесь можно:
Не пропустите Музей Бубака — он поможет глубже понять жизнь и культуру архипелага.
Особого внимания заслуживает ежегодный карнавал — смесь африканских и бразильских традиций.
Местные надевают маски, раскрашивают тела, танцуют и угощают гостей кокосовым рисом, пальмовым вином и свежей рыбой. Карнавал проходит в феврале-марте и считается святым праздником.
На Бубаке можно выбрать комфортный отель Kasa Afrikana или уютный Saldomar B&Biosphere.
А если хочется полного единения с природой — на островах вроде Канхабаке можно разбить палатку прямо на пляже. Только не забудьте всё необходимое: удобств вокруг — минимум.
Острова входят в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Изменение климата, вырубка лесов и браконьерство уже угрожают хрупкой экосистеме. Путешествуйте с уважением — это не просто рекомендация, а необходимость.
Респу́блика Гвине́я-Биса́у (порт. República da Guiné-Bissau,) — государство в Западной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 24 сентября 1973 года.
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