Ла Пелоза на Сардинии: откройте секрет пляжа, от которого замирает сердце

Есть место на Сардинии, которое не просто привлекает туристов, а оставляет след в сердце. Это — Ла Пелоза, символ побережья Стинтино. С морем цвета Карибов и песком, белым как пудра, пляж заслуженно вошёл в топ-3 самых фотографируемых мест Италии. А силуэт древней Арагонской башни на фоне превращает каждый кадр в живую открытку.
Чтобы сохранить хрупкую экосистему Ла Пелосы, с 15 мая по 15 октября действует лимит — не более 1500 человек в день.
Гостям стоит заранее планировать визит или забронировать номер в местных отелях, часть квот зарезервирована именно для них.
История посёлка началась в 1885 году, когда сюда переселились 45 семей с острова Азинара. Сегодня Стинтино хранит связь с морем через рыбные промыслы и старинную тоннару — музей под открытым небом, где звучат голоса прошлого.
Отсюда же начинается путь к Азинаре — ныне национальному парку. Его можно исследовать на велосипеде, верхом или на панорамных поездах. Особенно стоит увидеть бухту Кала Сант-Андреа и устроить дайвинг в компании ярких морских жителей.
После прогулок и купаний — самое время заглянуть в рестораны у гавани. Здесь подают:
Идеальное сопровождение — бокал Vermentino di Gallura: лёгкого, минерального, с нотками цитруса.
Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря, древнегреческое Sardo, латинское Sardinia связывают с этнонимом сарды, названием неиндоевропейского населения острова, родственного иберам.
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