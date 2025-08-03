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Ла Пелоза на Сардинии: откройте секрет пляжа, от которого замирает сердце

Уникальные впечатления на площади Стинтино: что нужно знать о посещении Ла Пелозы
2:01
Туризм

Есть место на Сардинии, которое не просто привлекает туристов, а оставляет след в сердце. Это — Ла Пелоза, символ побережья Стинтино. С морем цвета Карибов и песком, белым как пудра, пляж заслуженно вошёл в топ-3 самых фотографируемых мест Италии. А силуэт древней Арагонской башни на фоне превращает каждый кадр в живую открытку.

Ла Пелоза, Сардиния
Фото: La Pelosa beach, north Sardinia (Italy) by Tommie Hansen from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ла Пелоза, Сардиния

Доступ по брони — ради природы

Чтобы сохранить хрупкую экосистему Ла Пелосы, с 15 мая по 15 октября действует лимит — не более 1500 человек в день.

  • Стоимость дневного входа — 3,50 € (дети до 12 лет — бесплатно)
  • Проверка — с 08:00 до 18:00 по QR-коду

Гостям стоит заранее планировать визит или забронировать номер в местных отелях, часть квот зарезервирована именно для них.

Стинтино: тунцы, традиции и парк Азинара

История посёлка началась в 1885 году, когда сюда переселились 45 семей с острова Азинара. Сегодня Стинтино хранит связь с морем через рыбные промыслы и старинную тоннару — музей под открытым небом, где звучат голоса прошлого.

Отсюда же начинается путь к Азинаре — ныне национальному парку. Его можно исследовать на велосипеде, верхом или на панорамных поездах. Особенно стоит увидеть бухту Кала Сант-Андреа и устроить дайвинг в компании ярких морских жителей.

Местная кухня: вкус моря в каждой тарелке

После прогулок и купаний — самое время заглянуть в рестораны у гавани. Здесь подают:

  • голубого тунца по старинным рецептам,
  • свежих омаров,
  • супы с дарами моря,
  • malloreddus и fregula с морепродуктами,
  • bottarga из тунца.

Идеальное сопровождение — бокал Vermentino di Gallura: лёгкого, минерального, с нотками цитруса.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря, древнегреческое Sardo, латинское Sardinia связывают с этнонимом сарды, названием неиндоевропейского населения острова, родственного иберам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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