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Греция вводит новый налог для круизеров: как избежать взимания и когда заплатить больше

Экологический сбор на греческих островах: как изменится стоимость для круизеров
2:41
Туризм

Путешественники, мечтающие о Санторини или Миконосе, готовьтесь: теперь за красоту придётся платить. Уже с лета 2025 года Греция вводит новый экологический сбор для пассажиров круизных лайнеров.

круизные лайнеры
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
круизные лайнеры

Новый налог для круизеров

На всех греческих островах будет взиматься плата с тех, кто сходит на берег с круизного судна.

  • На большинстве островов — 5 € (≈6 $),
  • На популярных Санторини и Миконосе — 20 € (≈23 $).

С 1 октября ставки снизятся до 3 € и 12 € соответственно, а в низкий сезон (с ноября по март) — до 1 € и 4 €.

Оплата будет происходить напрямую через круизную компанию, которая обязана перечислять суммы в бюджеты портов каждый квартал. При этом каждый порт считается отдельно — так что любители менять острова заплатят больше.

Альтернатива — тишина и песок без очередей

Если вы хотите избежать этих расходов, стоит подумать о менее туристических направлениях. Например, вместо перенаселённого Миконоса — один из золотых пляжей других островов, а Санторини легко заменить более доступной, но не менее живописной альтернативой.

Почему это важно

Налог — не прихоть, а ответ на проблему: только в 2024 году в Грецию прибыло 40 миллионов туристов, 7,9 млн из них — на круизных лайнерах. Один только Миконос принял 768 лайнеров за год.

Согласно Which? Travel, самым посещаемым островом страны стал вовсе не Санторини, а Закинф, который часто называют "скрытой жемчужиной". На каждого жителя здесь приходится около 150 туристов.

Европа против круизного наплыва

Греция — не единственная страна, вводящая ограничения.

  • Венеция сначала запретила круизам заходить в центр, а затем ввела "плату за вход" — до 10 € в пиковые дни.
  • Ницца и Канны ограничивают количество лайнеров, как и Барселона, где готовятся снести два круизных терминала.
  • Мексика тоже не отстаёт: её налог начался с 5 $, но к 2028 году достигнет 20 $.

"Круизным лайнерам, которые загрязняют окружающую среду и привозят дешёвых клиентов, которые ничего не покупают, но оставляют после себя мусор… таким круизным лайнерам здесь не место", — жёстко заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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