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Казахстан и Китай: секрет привлечения миллиона туристов без затрат из бюджета

Туризм на экспорт: как Казахстан покоряет китайский рынок
2:00
Туризм

Как привлечь миллионы туристов и не потратить ни тенге из бюджета? Казахстан нашёл ответ — в партнёрстве с Китаем и цифровыми платформами.

Алма-Ата
Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алма-Ата

Новая цифровая глава в туризме

Казахстан и Китай открыли новое направление в развитии туризма. Национальная компания Kazakh Tourism и китайская онлайн-платформа Zowoyoo подписали меморандум о сотрудничестве. Цель — продвигать Казахстан как туристическое направление среди китайских граждан через цифровые сервисы.

Теперь китайские пользователи смогут знакомиться с маршрутами, выбирать туры от проверенных операторов и заранее видеть подробности, включая цены на транспорт внутри страны.

"Zowoyoo хорошо понимает цифровые привычки китайских интернет-пользователей. Это позволяет нам проводить четкую и эффективную коммуникационную стратегию на ключевых платформах, где формируется интерес туристов нового поколения. Таким образом, мы значительно упрощаем планирование, предоставляя китайским туристам персонализированный опыт поездки. Стоит отметить, что для реализации этих инициатив от государства не требуется финансовая поддержка", — рассказал и. о. председателя правления "Kazakh Tourism" Даниил Сержанович.

Интерес к Казахстану растёт

В прошлом году страну посетили более 650 000 туристов из Китая, и их число продолжает увеличиваться. Авиасообщение между странами выросло на 40%, а видеоконтент о Казахстане набрал более 5 миллиардов просмотров в китайских соцсетях.

Амбициозная цель — 1 миллион туристов

Авторы проекта уверены: Казахстан может ежегодно принимать не менее миллиона китайских туристов. По предварительным расчётам, такой турпоток способен приносить экономике страны до 3 миллиардов долларов в год.

Уточнения

Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы,) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Является крупнейшей по территории страной мира, не имеющей выхода к Мировому океану. В административно-территориальном отношении делится на 17 областей и 3 города республиканского значения: Астана, Алма-Ата и Шымкент.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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