Вино, природа и колеса: куда отправиться в Южной Моравии этим летом?

Южная Моравия — не просто регион, это целый мир для тех, кто любит вино, природу и велосипедные путешествия. Представьте себе: солнце переливается на листьях виноградной лозы, дорога ведёт сквозь бескрайние поля и винные деревушки, а впереди ждёт дегустация свежего молодого вина в старинном подвале. Здесь начинается настоящее приключение.
Маршрут длиной 92 км простирается от Жидлоховице до Сокольнице, включая как простые участки, так и более сложные в окрестностях Жданицкого леса. Половина пути — это качественные велодорожки, а вторая — кирпичные дороги. По дороге можно заглянуть в музей пасхальных яиц в Боркованах или винный дворик в Руских.
Хотите короткую, но живописную поездку? Выберите маршрут Ежова — Бзенец — Полешовице (всего 20 км). Небольшая длина компенсируется прекрасной атмосферой винодельческих деревень и возможностью экскурсии по погребам.
34 км среди пяти винодельческих деревень — это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться видами. Великие Павловицы, Боржетице, Немчички… и смотровая площадка Слунечно — настоящая награда за пройденный путь.
Пожалуй, один из самых живописных маршрутов. На 86 км пути вас ждут Микулов, Валтице, Леднице, красивые пруды, водохранилища и велодорожки отличного качества. Этот маршрут подходит всем, кто ценит мягкий рельеф и панорамные виды.
Для опытных велосипедистов. Путь пролегает через Влкош, Жданице, Дамборжице. Пересечённая местность, лесные тропы и винные поместья — здесь важна хорошая физическая форма.
Почти 100 км через живописные уголки у подножия Белых Карпат. Можно взять лодку и прокатиться по каналу Баты, а потом заглянуть в подвалы замка в Караульном.
В Чехии действует нулевая терпимость к алкоголю за рулём, включая велосипеды. Дегустировать вино лучше после поездки или при условии ночёвки на месте.
На многих маршрутах проходят сезонные праздники и дегустационные события. Осень и лето — отличное время, чтобы открыть Южную Моравию по-новому.
Южноморавский край (чеш. Jihomoravský kraj) — административная единица Чехии, расположен на юге исторической области Моравия. Административный центр края — город Брно.
Кошки не так независимы, как считается. Переезд и смена хозяев могут стать для них настоящей травмой. Узнайте, как им помочь адаптироваться.