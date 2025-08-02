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Вино, природа и колеса: куда отправиться в Южной Моравии этим летом?

Микуловская тропа: этот маршрут подарит вам и вино, и закат над холмами
2:45
Туризм

Южная Моравия — не просто регион, это целый мир для тех, кто любит вино, природу и велосипедные путешествия. Представьте себе: солнце переливается на листьях виноградной лозы, дорога ведёт сквозь бескрайние поля и винные деревушки, а впереди ждёт дегустация свежего молодого вина в старинном подвале. Здесь начинается настоящее приключение.

Виноградники Южной Моравии
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноградники Южной Моравии

Лучшие винные маршруты Южной Моравии

Винный маршрут Брно

Маршрут длиной 92 км простирается от Жидлоховице до Сокольнице, включая как простые участки, так и более сложные в окрестностях Жданицкого леса. Половина пути — это качественные велодорожки, а вторая — кирпичные дороги. По дороге можно заглянуть в музей пасхальных яиц в Боркованах или винный дворик в Руских.

Бзенецкий маршрут

Хотите короткую, но живописную поездку? Выберите маршрут Ежова — Бзенец — Полешовице (всего 20 км). Небольшая длина компенсируется прекрасной атмосферой винодельческих деревень и возможностью экскурсии по погребам.

Голубые горы

34 км среди пяти винодельческих деревень — это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться видами. Великие Павловицы, Боржетице, Немчички… и смотровая площадка Слунечно — настоящая награда за пройденный путь.

Микуловская тропа

Пожалуй, один из самых живописных маршрутов. На 86 км пути вас ждут Микулов, Валтице, Леднице, красивые пруды, водохранилища и велодорожки отличного качества. Этот маршрут подходит всем, кто ценит мягкий рельеф и панорамные виды.

Кийовская тропа

Для опытных велосипедистов. Путь пролегает через Влкош, Жданице, Дамборжице. Пересечённая местность, лесные тропы и винные поместья — здесь важна хорошая физическая форма.

Тропа "Затем винный след"

Почти 100 км через живописные уголки у подножия Белых Карпат. Можно взять лодку и прокатиться по каналу Баты, а потом заглянуть в подвалы замка в Караульном.

  • Обратите внимание:

В Чехии действует нулевая терпимость к алкоголю за рулём, включая велосипеды. Дегустировать вино лучше после поездки или при условии ночёвки на месте.

Куда поехать этим летом?

На многих маршрутах проходят сезонные праздники и дегустационные события. Осень и лето — отличное время, чтобы открыть Южную Моравию по-новому.

Уточнения

Южноморавский край (чеш. Jihomoravský kraj) — административная единица Чехии, расположен на юге исторической области Моравия. Административный центр края — город Брно.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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