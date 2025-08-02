Аквалангист Ван: 5 дней в подводном аду — каким чудом выжил китаец

Пять дней в кромешной тьме: как аквалангист выжил в китайской подводной пещере

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В китайском городе Фурун 40-летний аквалангист по имени Ван невероятным образом остался жив, проведя пять суток в плену подводной пещеры.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Sirena_Cave_Forschungsprojekt_2003_002.jpg by Andreas Dittrich подводная пещера

Согласно информации South China Morning Post, инцидент произошел всего через пять минут после его погружения в реку вместе с товарищем.

Река, в которую погружался Ван, имеет глубину, достигающую нескольких десятков метров. Оперативные поиски были начаты полицией и спасательными службами сразу после сообщения об исчезновении. Первые две попытки водолазов из специального подразделения Бейзы не принесли результатов.

Выжить Вану помог воздушный пузырь в пещере, позволивший ему дышать под водой на глубине девяти метров. По словам Вана, находясь в заточении, он совершенно потерял ощущение времени. Чтобы не умереть от голода, ему пришлось употреблять в пищу сырую рыбу.

Спасатели нашли Вана в момент, когда в его баллоне оставалось всего 4% кислорода. Чтобы привлечь внимание спасателей, китаец сначала стучал по стенам пещеры, а затем подал световой сигнал фонариком, пишет sakh.online.

Уточнения

Аквала́нг (от лат. aqua, вода + англ. lung, лёгкое = Aqua-lung, «Водяное лёгкое») или ску́ба (англ. SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой) — лёгкое водолазное снаряжение, позволяющее погружаться на глубины до трёхсот метров.



