Аквалангист Ван: 5 дней в подводном аду — каким чудом выжил китаец

В китайском городе Фурун 40-летний аквалангист по имени Ван невероятным образом остался жив, проведя пять суток в плену подводной пещеры.
Согласно информации South China Morning Post, инцидент произошел всего через пять минут после его погружения в реку вместе с товарищем.
Река, в которую погружался Ван, имеет глубину, достигающую нескольких десятков метров. Оперативные поиски были начаты полицией и спасательными службами сразу после сообщения об исчезновении. Первые две попытки водолазов из специального подразделения Бейзы не принесли результатов.
Выжить Вану помог воздушный пузырь в пещере, позволивший ему дышать под водой на глубине девяти метров. По словам Вана, находясь в заточении, он совершенно потерял ощущение времени. Чтобы не умереть от голода, ему пришлось употреблять в пищу сырую рыбу.
Спасатели нашли Вана в момент, когда в его баллоне оставалось всего 4% кислорода. Чтобы привлечь внимание спасателей, китаец сначала стучал по стенам пещеры, а затем подал световой сигнал фонариком, пишет sakh.online.
Аквала́нг (от лат. aqua, вода + англ. lung, лёгкое = Aqua-lung, «Водяное лёгкое») или ску́ба (англ. SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой) — лёгкое водолазное снаряжение, позволяющее погружаться на глубины до трёхсот метров.
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