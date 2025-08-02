Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ревва признался в тоске по Вечернему Урганту и общению с Ургантом
Минтранс поручил завершить ремонт аэродрома Кречевицы в 2027 году
Суп из сельди с картошкой, морковью и луком по традиционному рецепту
Кошкам не хватает фермента для переваривания лактозы — мнение специалистов
Kingsfoil: основатель резал себя, чтобы инвесторы поверили: правда или маркетинговый ход
Созревшую кукурузу определяют по цвету, плотности и сухости шкивов
Недостаточное давление в шинах увеличивает расход топлива
Употребление черного чая и фруктов с флавоноидами помогает замедлить старение
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов

Аквалангист Ван: 5 дней в подводном аду — каким чудом выжил китаец

Пять дней в кромешной тьме: как аквалангист выжил в китайской подводной пещере
1:14
Туризм

В китайском городе Фурун 40-летний аквалангист по имени Ван невероятным образом остался жив, проведя пять суток в плену подводной пещеры.

подводная пещера
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Sirena_Cave_Forschungsprojekt_2003_002.jpg by Andreas Dittrich
подводная пещера

Согласно информации South China Morning Post, инцидент произошел всего через пять минут после его погружения в реку вместе с товарищем.

Река, в которую погружался Ван, имеет глубину, достигающую нескольких десятков метров. Оперативные поиски были начаты полицией и спасательными службами сразу после сообщения об исчезновении. Первые две попытки водолазов из специального подразделения Бейзы не принесли результатов.

Выжить Вану помог воздушный пузырь в пещере, позволивший ему дышать под водой на глубине девяти метров. По словам Вана, находясь в заточении, он совершенно потерял ощущение времени. Чтобы не умереть от голода, ему пришлось употреблять в пищу сырую рыбу.

Спасатели нашли Вана в момент, когда в его баллоне оставалось всего 4% кислорода. Чтобы привлечь внимание спасателей, китаец сначала стучал по стенам пещеры, а затем подал световой сигнал фонариком, пишет sakh.online.

Уточнения

Аквала́нг (от лат. aqua, вода + англ. lung, лёгкое = Aqua-lung, «Водяное лёгкое») или ску́ба (англ. SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой) — лёгкое водолазное снаряжение, позволяющее погружаться на глубины до трёхсот метров.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
76-летняя Пугачёва назвала истинный секрет своей внешности
Шоу-бизнес
76-летняя Пугачёва назвала истинный секрет своей внешности Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Популярное
Кошка уехала, а сердце осталось с вами: что происходит с животным после смены семьи

Кошки не так независимы, как считается. Переезд и смена хозяев могут стать для них настоящей травмой. Узнайте, как им помочь адаптироваться.

Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Этот океанский гигант имеет 9 мозгов, охотится на акул ночью и может вырасти до размеров автобуса
Двигатель страдает каждое утро — и вы даже не замечаете: 5 привычек, которые его добивают
Историческая сенсация: Те-Каб-Чаак и его гробница ставят под сомнение всё, что мы знали о майя
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Замах на ядерный удар: Трамп хочет изменить расстановку сил у берегов России
Пресноводный монстр весом 300 кг: рыба, которая выходит на сушу
Смерть в воде: 10 речных существ, чьих укусов и ударов стоит бояться больше всего
Смерть в воде: 10 речных существ, чьих укусов и ударов стоит бояться больше всего
Последние материалы
62-летний Григорий Лепс отправился на романтическую прогулку с 19-летней невестой
НГТУ получит 295 млн рублей на центр промышленной робототехники
Дайте плову настояться под крышкой, чтобы добиться насыщенного вкуса и аромата
Микуловская тропа: этот маршрут подарит вам и вино, и закат над холмами
Рапамицин может продлить жизнь: исследование на животных подтверждает эффект
Кошка не даёт себя гладить — признак стресса, боли или особенностей характера
Для перевозки зелени используют холод, вентиляцию и мягкую езду
Опасный кофе: аллергия на фундук едва не привела к трагедии
5 шагов к стройности от Рэйчел Аттард: как сжигать жир без диет
Как легко создать 5 стильных образов на неделю: советуем модные комбинации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.