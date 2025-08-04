Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ревва мог заменить Маслякова в КВН: раскрыта неожиданная причина отказа
КП: Путин считает визит Уиткоффа не попыткой мира, а давлением на Москву
Бардачок автомобиля можно использовать для охлаждения продуктов в жару
В Госдуме заявили, что встреча с Путина с Зеленским возможна при соблюдении ряда условий
Гниение лука и чеснока связано с нарушением севооборота и избытком влаги
Какие мышцы работают при отжиманиях на брусьях и как улучшить результаты
Российские поклонники Лопес возмущены хаотичной организацией концерта в Ереване
Кошкам необходим животный белок — организм не усваивает растительную пищу
Названы косметические товары, которые нельзя заказывать онлайн

Съесть страну за лето: гастрономия стала главным поводом для путешествий по России

Россияне все чаще выбирают гастрономические маршруты для летнего отпуска
3:41
Туризм

Этим летом в России на 30% вырос интерес к гастрономическому туризму. Всё больше путешественников выбирают маршрут не только по природе, достопримечательностям или пляжам, но и по вкусовым предпочтениям.

Запечённые цукини с курицей и сыром
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые цукини с курицей и сыром

По данным сервиса "Суточно.ру", около четверти туристов сегодня подбирают направление, исходя из особенностей кухни региона.

В центре внимания — национальные блюда, местные продукты, фермерские рынки и гастрономические фестивали. Такая форма отдыха становится не просто развлечением, а способом глубже понять культуру и образ жизни разных уголков страны.

Топ регионов гастротуризма

На первом месте по популярности — Краснодарский край. Здесь туристов манит кубанская кухня, морепродукты из Чёрного моря, свежие овощи и сыры с фермерских хозяйств. Регион объединяет море, солнце и вкусную еду — идеальный коктейль для летнего отдыха.

Калининградская область — на втором месте. Здесь гостей привлекают копчёная рыба, янтарный ликёр, немецкие колбаски и квашеная капуста в лучших традициях восточноевропейской кухни.

На третьем — Татарстан, который активно развивает кулинарные маршруты. Брендовые блюда региона — эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый — дополняются гастрономическими фестивалями, которые становятся культурным событием.

Вкусные маршруты по всей стране

Интерес к гастрономии затронул и другие регионы:

  • Дагестан — горная кухня, баранина, лепёшки и зелень
  • Карелия — калитки, уха, ягоды и грибы
  • Астраханская область — рыба, арбузы, восточные специи
  • Калмыкия и Адыгея — национальные блюда и молочные продукты
  • Владимирская область — старорусская кухня, пряники, медовуха
  • Алтай, Приморье, Камчатка — таёжные и морские деликатесы

Вместе с ростом гастротуризма вырос и спрос на аренду жилья в этих привлекательных регионах. 

  • Средняя стоимость аренды — около 6200 рублей в сутки
  • Средний чек за поездку — около 18 000 рублей
  • Наиболее востребованы однокомнатные квартиры, студии и частные дома

Такой формат удобен для путешествий в компании, с детьми и для тех, кто хочет готовить из местных продуктов, купленных на рынках.

С 1 по 15 июля 2025 года количество заказов еды в кафе и ресторанах выросло на 21%, а оборот заведений увеличился на 36%. Это подтверждает не только туристическую активность, но и вовлечённость людей в кулинарную составляющую отдыха.

Интересен и рост среднего чека — +13%, особенно ближе к выходным. Параллельно усилился спрос на доставку еды — туристы заказывают региональные блюда прямо в арендованные квартиры и апартаменты.

Сегодня гастрономия — не просто дополнение к путешествию, а его причина и смысл. Всё больше россиян стремятся узнавать страну через вкус, пробовать новые блюда, посещать рынки и знакомиться с местными традициями. Внутренний туризм становится ярким, разнообразным и по-настоящему вкусным.

Если вы ищете идеи для отдыха — поезжайте туда, где готовят сердцем. Возможно, именно гастрономический маршрут станет лучшим путешествием этого лета.

Уточнения

Эчпочма́к — татарское, башкирское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса (как правило, говядины, баранины, гуся или утки) и лука.

Кыстыбы́й (также кыстыбай, хĕстнĕпай, якмыш) — традиционное татарское, также перешедшее в башкирскую и чувашскую кухни, блюдо из теста с начинкой.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Новости спорта
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир Аудио 
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму
Еда и рецепты
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Упражнения на ноги без приседаний порекомендовали тренеры: выпады, гакк и разгибания в тренажёре
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве
Четырёхдневная война между Таиландом и Камбоджей завершилась при посредничестве Малайзии — комментарий Дарьи Митиной
Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
Американская мечта в украинской пыли: зачем Германия спешит с ПВО
Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса
Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом
100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество
Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.