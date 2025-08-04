Съесть страну за лето: гастрономия стала главным поводом для путешествий по России

Этим летом в России на 30% вырос интерес к гастрономическому туризму. Всё больше путешественников выбирают маршрут не только по природе, достопримечательностям или пляжам, но и по вкусовым предпочтениям.
По данным сервиса "Суточно.ру", около четверти туристов сегодня подбирают направление, исходя из особенностей кухни региона.
В центре внимания — национальные блюда, местные продукты, фермерские рынки и гастрономические фестивали. Такая форма отдыха становится не просто развлечением, а способом глубже понять культуру и образ жизни разных уголков страны.
Топ регионов гастротуризма
На первом месте по популярности — Краснодарский край. Здесь туристов манит кубанская кухня, морепродукты из Чёрного моря, свежие овощи и сыры с фермерских хозяйств. Регион объединяет море, солнце и вкусную еду — идеальный коктейль для летнего отдыха.
Калининградская область — на втором месте. Здесь гостей привлекают копчёная рыба, янтарный ликёр, немецкие колбаски и квашеная капуста в лучших традициях восточноевропейской кухни.
На третьем — Татарстан, который активно развивает кулинарные маршруты. Брендовые блюда региона — эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый — дополняются гастрономическими фестивалями, которые становятся культурным событием.
Вкусные маршруты по всей стране
Интерес к гастрономии затронул и другие регионы:
Вместе с ростом гастротуризма вырос и спрос на аренду жилья в этих привлекательных регионах.
Такой формат удобен для путешествий в компании, с детьми и для тех, кто хочет готовить из местных продуктов, купленных на рынках.
С 1 по 15 июля 2025 года количество заказов еды в кафе и ресторанах выросло на 21%, а оборот заведений увеличился на 36%. Это подтверждает не только туристическую активность, но и вовлечённость людей в кулинарную составляющую отдыха.
Интересен и рост среднего чека — +13%, особенно ближе к выходным. Параллельно усилился спрос на доставку еды — туристы заказывают региональные блюда прямо в арендованные квартиры и апартаменты.
Сегодня гастрономия — не просто дополнение к путешествию, а его причина и смысл. Всё больше россиян стремятся узнавать страну через вкус, пробовать новые блюда, посещать рынки и знакомиться с местными традициями. Внутренний туризм становится ярким, разнообразным и по-настоящему вкусным.
Если вы ищете идеи для отдыха — поезжайте туда, где готовят сердцем. Возможно, именно гастрономический маршрут станет лучшим путешествием этого лета.
Эчпочма́к — татарское, башкирское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса (как правило, говядины, баранины, гуся или утки) и лука.
Кыстыбы́й (также кыстыбай, хĕстнĕпай, якмыш) — традиционное татарское, также перешедшее в башкирскую и чувашскую кухни, блюдо из теста с начинкой.
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