Съесть страну за лето: гастрономия стала главным поводом для путешествий по России

Россияне все чаще выбирают гастрономические маршруты для летнего отпуска

3:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом в России на 30% вырос интерес к гастрономическому туризму. Всё больше путешественников выбирают маршрут не только по природе, достопримечательностям или пляжам, но и по вкусовым предпочтениям.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённые цукини с курицей и сыром

По данным сервиса "Суточно.ру", около четверти туристов сегодня подбирают направление, исходя из особенностей кухни региона.

В центре внимания — национальные блюда, местные продукты, фермерские рынки и гастрономические фестивали. Такая форма отдыха становится не просто развлечением, а способом глубже понять культуру и образ жизни разных уголков страны.

Топ регионов гастротуризма

На первом месте по популярности — Краснодарский край. Здесь туристов манит кубанская кухня, морепродукты из Чёрного моря, свежие овощи и сыры с фермерских хозяйств. Регион объединяет море, солнце и вкусную еду — идеальный коктейль для летнего отдыха.

Калининградская область — на втором месте. Здесь гостей привлекают копчёная рыба, янтарный ликёр, немецкие колбаски и квашеная капуста в лучших традициях восточноевропейской кухни.

На третьем — Татарстан, который активно развивает кулинарные маршруты. Брендовые блюда региона — эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый — дополняются гастрономическими фестивалями, которые становятся культурным событием.

Вкусные маршруты по всей стране

Интерес к гастрономии затронул и другие регионы:

Дагестан — горная кухня, баранина, лепёшки и зелень

Карелия — калитки, уха, ягоды и грибы

Астраханская область — рыба, арбузы, восточные специи

Калмыкия и Адыгея — национальные блюда и молочные продукты

Владимирская область — старорусская кухня, пряники, медовуха

Алтай, Приморье, Камчатка — таёжные и морские деликатесы

Вместе с ростом гастротуризма вырос и спрос на аренду жилья в этих привлекательных регионах.

Средняя стоимость аренды — около 6200 рублей в сутки

Средний чек за поездку — около 18 000 рублей

Наиболее востребованы однокомнатные квартиры, студии и частные дома

Такой формат удобен для путешествий в компании, с детьми и для тех, кто хочет готовить из местных продуктов, купленных на рынках.

С 1 по 15 июля 2025 года количество заказов еды в кафе и ресторанах выросло на 21%, а оборот заведений увеличился на 36%. Это подтверждает не только туристическую активность, но и вовлечённость людей в кулинарную составляющую отдыха.

Интересен и рост среднего чека — +13%, особенно ближе к выходным. Параллельно усилился спрос на доставку еды — туристы заказывают региональные блюда прямо в арендованные квартиры и апартаменты.

Сегодня гастрономия — не просто дополнение к путешествию, а его причина и смысл. Всё больше россиян стремятся узнавать страну через вкус, пробовать новые блюда, посещать рынки и знакомиться с местными традициями. Внутренний туризм становится ярким, разнообразным и по-настоящему вкусным.

Если вы ищете идеи для отдыха — поезжайте туда, где готовят сердцем. Возможно, именно гастрономический маршрут станет лучшим путешествием этого лета.

Уточнения

Эчпочма́к — татарское, башкирское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса (как правило, говядины, баранины, гуся или утки) и лука.



Кыстыбы́й (также кыстыбай, хĕстнĕпай, якмыш) — традиционное татарское, также перешедшее в башкирскую и чувашскую кухни, блюдо из теста с начинкой.

