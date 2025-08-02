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Петербург без куполов и глянца: три места, где город показывает своё настоящее лицо

Куда сходить в Санкт-Петербурге: церковь святой Анны, храм Спас-на-Крови и Морской собор
2:20
Туризм

Санкт-Петербург — это не только Невский, Эрмитаж и "Аврора". За привычными фасадами скрываются места, от которых замирает сердце, особенно если вы готовы выйти за рамки классических маршрутов. Эти три точки на карте точно заслуживают вашего внимания — не только ради вида, но и ради чувства, которое останется после.

Кронштадт, морской собор
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Bulykin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кронштадт, морской собор

Лютеранская церковь святой Анны

Где искать: ст. м. Чернышевская
Снаружи — сдержанная, почти незаметная. Внутри — мрачная готика, придающая ей почти мистическую атмосферу. Церковь святой Анны ломает все представления о питерских храмах. Это место для тех, кто устал от золота и куполов и ищет что-то действительно необычное. Когда попадаешь внутрь, ощущение, будто оказался в кино. Идеально для атмосферных фото и неспешных размышлений. Обязательно зайдите, даже если не планировали — "вау"-эффект гарантирован.

Спас-на-Крови

Где искать: набережная канала Грибоедова, центр
Храм, построенный на месте гибели императора Александра II, поражает не только своим внешним видом. Высота — 81 метр — символична: именно в 1881 году царь был смертельно ранен. Один из куполов — 63 метра — как возраст императора. Внутри — более 7000 квадратных метров мозаики, которая собиралась по крупицам. Настоящее искусство, которое завораживает. Обязательно возьмите экскурсию — история храма не менее впечатляющая, чем его убранство.

Кронштадт

Как добраться: на метеоре, автобусе или по дамбе
Кронштадт — город-остров с морским характером и богатым прошлым. Когда-то стратегическая крепость, сегодня — одна из главных жемчужин Петербурга. Главная достопримечательность — Морской собор, возведённый в честь погибших моряков. Он настолько величественен, что кажется, будто способен охватить море взглядом. Но не только собором славится Кронштадт: старинные форты, инженерные чудеса, военные памятники — всё это складывается в цельную картину, особенно если взять экскурсию. Узнаете больше, чем ожидали.

Уточнения

Ку́пол — пространственное покрытие зданий и сооружений, по форме близкое к полусфере или другой поверхности вращения кривой (эллипса, параболы и т. п.).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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