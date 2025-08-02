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Крым не про пляжи: что скрывают скалы, крепости и заброшенные бастионы

Чуфут-Кале в Крыму: древний пещерный город времён Византии и Крымского ханства
2:26
Туризм

Крым — это не просто солнце, море и песок. Это место, где каждый камень хранит след империй, битв и перемен. Здесь вы не просто отдыхаете — вы путешествуете сквозь века. От пещерных городов в горах до героических оборон Севастополя — полуостров полон мест, где история словно стоит на паузе и ждёт, чтобы вы её открыли.

Памятник затопленным кораблям
Фото: commons.wikimedia.org by GIC198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Памятник затопленным кораблям

Прогулка вглубь скал: таинственный Чуфут-Кале

Одно из самых атмосферных мест Крыма — пещерный город Чуфут-Кале, скрытый в горах рядом с Бахчисараем. Поднимаясь по тропе, вы словно перемещаетесь в VI век — время, когда здесь строили укрепления византийцы, пытаясь защититься от нападений тюрков. Позже Чуфут-Кале стал центром Крымского улуса, а затем — первой столицей Крымского ханства.

Сегодня это отличное место для однодневного похода: потрясающие виды, древние стены, вырубленные в скале помещения — всё это создаёт неповторимую атмосферу. А ещё - полное отсутствие суеты.

Бахчисарай: город, где мечты ханов оживали

Погрузиться в восточную сказку можно в Бахчисарае, бывшей столице Крымского ханства. Главная достопримечательность — Ханский дворец с изящной архитектурой, садами и знаменитым "фонтаном слёз", воспетым Пушкиным.

Бахчисарай — это идеальное направление для неспешного дня: прогулки по улочкам, фотографии на фоне резных фасадов и крепкий кофе с видом на горы.

Где решалась судьба полуострова: Севастополь и его героизм

Севастополь — не просто город-герой, но и магнит для всех, кто интересуется военной историей. Панорама "Оборона Севастополя", открытая в 1950 году, позволяет буквально погрузиться в события 6 июля 1855 года - день ожесточённого штурма Малахова кургана во время Крымской войны.

Здесь история не лежит в учебниках — она в каждом переулке, в фортах на побережье и в рассказах местных экскурсоводов.

К слову, набережная Севастополя — одна из самых живописных на всём полуострове. После экскурсии приятно посидеть в кафе с видом на море и представить, как более века назад в эти бухты заходили парусные корабли.

Уточнения

Бастио́н (итал. bastionato — всякая выступающая постройка, от позднелат. bastillio — строить укрепление) — важнейший элемент обороны в структуре крепости эпохи бастионной фортификации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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