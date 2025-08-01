Опасность выше облаков: почему даже опытные пилоты боятся летать над Антарктидой

Полёты над Антарктидой: почему опытные пилоты избегают этого маршрута

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Антарктида стала популярным направлением для экстремальных путешественников, готовых потратить более 25 000 долларов на ледяные экспедиции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арктические ледяные утёсы

Несмотря на заманчивые возможности увидеть пингвинов и насладиться полярными приключениями, многие эксперты считают, что это одно из самых опасных мест для полётов.

Ранее на континенте были только исследователи, но с развитием технологий ситуация изменилась. Круизы стали популярным способом добраться до Антарктиды, однако проблемы с погодой и непредсказуемый климат создают серьезные риски для авиации.

Пилоты, даже с большим опытом, говорят, что погода может меняться без предупреждения, и в случае нештатной ситуации запасных аэродромов нет.

Вот что говорит Ричард Уэллс, пилот на пенсии:

"Здесь нет права на ошибку. Инфраструктура минимальна, и у опытных экипажей мало возможностей, если условия ухудшаются".

Коммерческие рейсы в этом регионе редкость, и только высококвалифицированные пилоты чартерных рейсов осмеливаются на такие перелеты. Также маленькие самолеты подвержены турбулентности, что делает полёты над морем особенно опасными.

Правительство США предупреждает о рисках, связанных с экстренными ситуациями, учитывая ограниченное количество служб помощи. Пролив Дрейка, отделяющий Чили от Антарктиды, на протяжении более века считается одним из самых опасных мест для пересечения океана.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



