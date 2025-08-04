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От футуристической Астаны до древних петроглифов: полный гид по Казахстану

Казахстан: где будущее встречается с прошлым, а степи – с космосом
3:49
Туризм

Казахстан — страна, где можно за один отпуск побывать в будущем и в далёком прошлом. Современные города с футуристической архитектурой соседствуют с каньонами, древними петроглифами и космическими стартами. Путешествие по Казахстану — это калейдоскоп впечатлений, сочетающий природу, науку, культуру и активный отдых.

Космодром Байконур
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara
Космодром Байконур

Астана — символ нового Казахстана, выросший в степи всего за два десятилетия. Главная ось города — бульвар Нуржол, вдоль которого расположены монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан и музей энергии "Нур Алем". Дополняет картину Хан Шатыр — гигантский торгово-развлекательный центр в форме шатра. Астана — это не только административный центр, но и открытая выставка архитектурных идей XXI века.

Алма-Ата — бывшая столица и до сих пор культурное сердце страны. Город утопает в зелени и расположен у подножия Заилийского Алатау. Обязательно посетите Площадь Республики, Дворец Республики, Центральную мечеть, Алматинский ботанический сад и пешеходную улицу Жибек-Жолы. Здесь легко сочетать городской комфорт с возможностью за час оказаться в горах.

Над Алма-Атой возвышается высокогорный каток "Медео" на высоте 1691 м. Зимой здесь катаются на коньках, летом — на роликах. Ещё выше находится Шымбулак — горнолыжный курорт с трассами различной сложности, отелями, кафе, экстремальными развлечениями и даже возможностью полетать на параплане.

Чарынский каньон — мини-гранд-каньон Казахстана. Его "Долина замков" тянется на десятки километров. Вдоль каньона — беседки, тропы, реликтовые рощи и виды, от которых захватывает дух.

Не менее впечатляет Большое Алматинское озеро, расположенное на высоте 2510 метров. Ярко-бирюзовая вода, отражающая горы, делает его идеальным фоном для фото. Купание запрещено, но вид — незабываемый.

Аксайское ущелье — часть Или-Алатауского заповедника. Здесь можно увидеть Аксайскую пустынь — уединённое монашеское поселение, и Акжарский обвал, формирующий драматические пейзажи.

Тамгалы-Тас — мистическое место, где в скалах вырезаны буддийские и кочевнические петроглифы. Это своего рода храм под открытым небом, объединяющий разные эпохи и религии.

На западе страны, в районе Актау, находится Карагие-Каракольский заказник — уникальное место с солёным озером Караколь и впадиной Карагие, одной из самых низких точек на суше. Актау также известен как морская столица Казахстана: здесь пляжи, мягкий климат и Каспийское море.

Байконур — город, где начинается путь в космос. Здесь находится космодром, с которого в 1961 году стартовал Юрий Гагарин. Для туристов доступны музей космонавтики, аллея космонавтов, Гагаринская беседка. Попасть на запуск ракеты можно только в составе организованной группы, но даже без него Байконур остаётся местом, где ощущается история и будущее одновременно.

Казахстан — это страна, где традиции сочетаются с высокими технологиями, где буддистские символы соседствуют с мечетями, а ледники — с песчаными пляжами. Здесь найдётся маршрут для каждого: любителя активного отдыха, истории, природы или семейного путешествия.

Уточнения

«Меде́о» или «Медеу» (каз. Медеу — поддержка; опора) — высокогорный спортивный комплекс, расположенный в высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 метр над уровнем моря, в казахстанском городе Алма-Аты.

Тамгалы́-Та́с («камни со знаками/писанные камни») — урочище у реки Или в 120 км к северу от города Алма-Аты, где на скалах сохранилось множество петроглифов, изображений таинственных божеств, поздних буддистских надписей. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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