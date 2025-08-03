Вилла Некки Кампильо — тайная жемчужина Милана, покорившая Леди Гагу

Милан вне туристических троп: вилла, которую стоит открыть заново

3:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди модных бутиков, шумных улиц и исторических зданий Милана есть место, которое остаётся вне туристических маршрутов, но по праву заслуживает внимания каждого ценителя искусства, дизайна и стиля. Речь идёт о вилле Некки Кампильо — особняке, скрытом за зеленью частного сада в самом центре города. Это не просто архитектурный памятник — это место, где искусство, история и дух буржуазной Италии XX века обретают материальное воплощение.

Фото: commons.wikimedia by Sailko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вилла Некки Кампильо, Милан

Построенная в 1935 году для семьи текстильных магнатов Некки, вилла стала символом миланского модерна. Архитектор Пьеро Порталуппи, вдохновлённый рационализмом, воплотил в проекте смелые идеи: от геометрических орнаментов до футуристических деталей интерьера. Особого внимания заслуживает зодиакальный потолок, а также электрический кубовидный камин — для своего времени почти фантастическое изобретение.

Несмотря на внешний минимализм, вилла поражает внутренним богатством. Одной из главных жемчужин считается Зелёная гостиная — веранда, обрамлённая стеклянными стенами с растениями внутри двойного остекления. Эффект напоминает оранжерею и создаёт ощущение жизни среди природы, даже в центре города.

Повсюду — произведения искусства: оригиналы Пикассо, Каналетто, Сирони, а также редкие предметы декоративного искусства. Они расположены не только в гостиной, но даже в ванных комнатах, что делает виллу настоящей галереей, где каждый уголок дышит эстетикой.

После Второй мировой войны здание претерпело изменения. Архитектор Томазо Буцци провёл своего рода "контрреформацию" интерьера, добавив в пространство элементы стиля Людовика XV. Так появилось уникальное сочетание сдержанного рационализма и буржуазной пышности, отражающее идеологическое напряжение послевоенного Милана.

В 2001 году вилла была передана Фонду по охране культурного наследия Италии. Сегодня она открыта для публики и действует как музей, представляя собой не только памятник архитектуры, но и художественно-историческое пространство, наполненное светом, культурой и стилем. В 2022 году в здании появилась иммерсивная инсталляция, посвящённая экологии и развитию городского пространства Милана.

Неудивительно, что вилла Некки Кампильо стала местом притяжения для знаменитостей. Среди посетителей отмечали Леди Гагу, интересующуюся европейской историей моды и архитектуры. Рядом с виллой находится ещё одно любопытное место — вилла Invernizzi, известная своим садом с фламинго, который можно рассмотреть через забор во время прогулки.

Если вы ищете в Милане необычные и атмосферные локации, которые раскрывают город с неожиданной стороны — вилла Некки Кампильо станет настоящим откровением. Это возможность окунуться в эпоху, где архитектура говорила языком новаторства, а каждая деталь была воплощением утончённого вкуса.

Villa Necchi Campiglio регулярно открыта со среды по воскресенье. В настоящее время там проходит выставка портного Адриано Паллини (1897 – 1955), который нарисовал брючный костюм для Клары Петаччи, любовницы Муссолини, а также - видеоинсталляция Un Ambiente per l’Ambiente. Вход на виллу: 22 евро, полный билет с гидом, 16 евро - до 25 лет и бесплатно для детей до 5 лет.

Уточнения

Пьеро Порталуппи (итал. Piero Portaluppi; 19 марта 1888 года, Милан — 6 июля 1967 года, Милан) — итальянский архитектор, градостроитель, историк архитектуры.



Вилла Некки Кампильо (итал. Villa Necchi Campiglio) — историческая резиденция — дом-музей в городе Милан в Италии. Основан в мае 2008 года.



Клари́че Пета́ччи (итал. Clarice Petacci; известная также как Кла́ра или Кларе́тта (итал. Clara, итал. Claretta); 28 февраля 1912, Рим — 28 апреля 1945, Медзегра) — последняя любовница Бенито Муссолини. Убита вместе с ним.

