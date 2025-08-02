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Бутылки до 2 литров в ручной клади — уже можно, но не везде: что нужно знать перед полётом

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3:21
Туризм

На протяжении многих лет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади были камнем преткновения для миллионов путешественников. Лимит в 100 мл вынуждал пассажиров переливать любимые средства в миниатюрные флаконы, покупать дорожные наборы и часто сдавать косметику на стойке досмотра. Однако технологический прогресс в сфере аэропортовой безопасности начинает менять эту устаревшую практику.

Девушка пьёт воду
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка пьёт воду

Европейский союз начал поэтапную отмену ограничений на провоз жидкостей в ручной клади. В некоторых аэропортах теперь можно проносить бутылки объёмом до двух литров. Однако всё не так просто: новое правило действует только на контрольно-пропускных пунктах, где установлены современные сканеры определённого типа — а именно, устройства Smiths Detection.

Эти сканеры оснащены передовой технологией трёхмерной томографии и могут точно распознавать содержимое багажа без необходимости вынимать жидкости или электронные устройства. Благодаря этому стало возможным ослабление жёстких мер, введённых в 2006 году после попытки теракта с использованием жидких взрывчатых веществ.

На сегодняшний день около 700 сканеров нового поколения установлены или монтируются в аэропортах 21 страны ЕС, включая Германию, Италию, Испанию, Ирландию, Нидерланды, Швецию, Грецию, Чехию, Австрию и другие. Среди крупных хабов, где уже внедрена или планируется реализация новых правил, называются: Франкфурт, Мюнхен, Амстердам, Рим, Милан, Мадрид, Барселона, Дублин, Краков, Турин, Катания и Бергамо.

Тем не менее, решение о снятии ограничений остаётся на усмотрение каждой страны и даже конкретного аэропорта или терминала. Более того, если на пункте досмотра стоят сканеры других производителей — например, Nuchtech или Rapiscan — правила остаются прежними. Это означает, что внутри одного и того же аэропорта правила могут различаться.

Несмотря на амбициозные планы, правила продолжают меняться. Так, летом 2024 года ЕС временно вернул ограничения из-за технической уязвимости в новых системах досмотра. Впрочем, судя по всему, проблему устранили, и процесс вновь набирает обороты.

В Соединённых Штатах пока всё остаётся по-прежнему: ограничения на жидкости в ручной клади сохраняются. Однако и там ведутся обсуждения о возможности пересмотра правил, особенно на фоне внедрения новых систем безопасности и отмены требования снимать обувь при досмотре.

ЕС движется в сторону более удобных и гибких правил для пассажиров, но не стоит расслабляться раньше времени. До полной отмены ограничений предстоит пройти ещё немало этапов. Если вы собираетесь лететь через Европу, всегда уточняйте актуальные правила конкретного аэропорта и терминала, иначе риск потерять любимый шампунь останется.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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