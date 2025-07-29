Почему ваши любимые шорты могут стать проблемой в самолете: удивительные советы стюардесс

Проблемные вещи для самолета: что не стоит носить в ходе полета

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Комфорт в самолёте важен, особенно в долгих перелётах. Но оказывается, есть вещи, которые лучше оставить в чемодане, даже если они кажутся удобными. Стюардессы и сотрудники авиакомпаний всё чаще предупреждают: некоторая одежда может навредить и вам, и окружающим.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Стюардесса

Почему одежда в самолёте — не просто вопрос стиля

Многие пассажиры предпочитают шорты: легко, удобно, не жарко. Но, по словам самих бортпроводников, это один из самых неудачных вариантов для перелётов. Причин — несколько, и все они вполне убедительны.



1. Гигиена: не всё так чисто, как кажется

Поверхности в салоне между рейсами, как правило, лишь протирают. Полноценной дезинфекции не проводится, особенно на коротких стыковках. А теперь представьте: вы в шортах, кожа соприкасается с подлокотниками, ремнём безопасности и сиденьем. Вопрос чистоты — уже не просто вопрос удобства.



2. Температура: "холодный" сюрприз на высоте

В салоне самолёта температура может опускаться до +18 °C. При коротких перелётах это не проблема, но на рейсах свыше четырёх часов переохлаждение замедляет кровообращение, повышая риск отёков или даже флебита. Тепло — не роскошь, а элементарная забота о здоровье.



3. Безопасность: одежда может сыграть решающую роль

Если возникнет экстренная ситуация — эвакуация, пожар или резкая посадка — закрытая одежда защитит кожу от ожогов, трения и механических повреждений. Именно поэтому авиакомпании советуют своим сотрудникам избегать коротких нарядов и открытой обуви.

Что надеть в самолёт?

Лучше всего подойдут:

лёгкие брюки или джоггеры;

леггинсы из дышащей ткани;

футболка с длинным рукавом;

носки и удобные закрытые кроссовки.

Комфорт — это не только удобно, но и безопасно.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.

