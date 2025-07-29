Почему ваши любимые шорты могут стать проблемой в самолете: удивительные советы стюардесс

Комфорт в самолёте важен, особенно в долгих перелётах. Но оказывается, есть вещи, которые лучше оставить в чемодане, даже если они кажутся удобными. Стюардессы и сотрудники авиакомпаний всё чаще предупреждают: некоторая одежда может навредить и вам, и окружающим.
Многие пассажиры предпочитают шорты: легко, удобно, не жарко. Но, по словам самих бортпроводников, это один из самых неудачных вариантов для перелётов. Причин — несколько, и все они вполне убедительны.
Поверхности в салоне между рейсами, как правило, лишь протирают. Полноценной дезинфекции не проводится, особенно на коротких стыковках. А теперь представьте: вы в шортах, кожа соприкасается с подлокотниками, ремнём безопасности и сиденьем. Вопрос чистоты — уже не просто вопрос удобства.
В салоне самолёта температура может опускаться до +18 °C. При коротких перелётах это не проблема, но на рейсах свыше четырёх часов переохлаждение замедляет кровообращение, повышая риск отёков или даже флебита. Тепло — не роскошь, а элементарная забота о здоровье.
Если возникнет экстренная ситуация — эвакуация, пожар или резкая посадка — закрытая одежда защитит кожу от ожогов, трения и механических повреждений. Именно поэтому авиакомпании советуют своим сотрудникам избегать коротких нарядов и открытой обуви.
Лучше всего подойдут:
Комфорт — это не только удобно, но и безопасно.
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.