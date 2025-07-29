Лондонский бунт: как американские туристы раздражают местное население

Лондонец предупреждает: не сокращайте названия мест в Лондоне

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лондонец, которому изрядно надоели туристы, опубликовал в сети "Обращение к американцам, которые приедут этим летом", и предупредил, что британцы "не сокращают здесь названия мест" — о такой привычке многих янки даже не подозревали.

Фото: commons.wikimedia.org by Shawn M. Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тауэрский мост, Лондон, Англия

Британцы не раз слышали, как "отдыхающие американцы" сокращали названия мест, когда спрашивали дорогу.

"Сначала они спросили, как добраться до "Грина" (Грин-парка), и сказали, что приедут через "Эджвер" (Эджвер-роуд — очевидно, что это совсем другая часть города, а не сам Эджвер), а потом захотели найти свой отель в "Голландии" (Холланд-парке, очевидно, что это не район)", — написал возмущенный пользователь.

"…Люди, которые здесь живут, в общих чертах поняли, о чём они говорили вчера, но это такой ненужный уровень трения, который вполне может привести к катастрофе, если вы неправильно загуглите, спросите дорогу, будете что-то искать (Глостер вместо Глостер-роуд, Ливерпуль вместо Ливерпуль-стрит, Лестер вместо Лестер-сквер и т. д. и т. п.)", — добавил автор другого комментария.

Ранее сообщалось, что жители Барселоны даже начали стрелять в туристов из водяных пистолетов в знак протеста против чрезмерного туризма.

Уточнения

Я́нки (англ. yankee или yank) — прозвище жителей Соединенных Штатов Америки. Значение зависит от контекста и может относиться к жителям Новой Англии, северо-востока США, северных штатов или из США в целом.



