Не распаковывай чемодан: что прячется под кроватью в отеле — и может испортить тебе жизнь

Задержка рейса, потерянный багаж, отмена отеля — всё это неприятно, но по-настоящему мерзкий сюрприз может поджидать вас прямо в номере. Клопы. Маленькие, коричневато-красные паразиты, которых почти невозможно заметить и еще сложнее — избавиться от них. Самое страшное? Они могут прокрасться в ваш багаж и поселиться у вас дома.
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чемодан лежит на кровати
Прежде чем распаковать чемодан
Не спешите устраиваться. Сначала проверьте комнату на признаки непрошеных гостей. Вот на что обратить внимание:
мелкие коричнево-красные насекомые;
тёмные пятна крови на постельном белье;
яйца, оболочки или сброшенные шкурки;
следы на матрасе, изголовье кровати, швах простыней, шторках и особенно — под каркасом кровати.
Кстати, белая ванна — самое безопасное место для багажа, пока вы проверяете остальную комнату. Но! Не забудьте осмотреть и саму ванную: полотенца, коврики и занавески тоже могут стать укрытием.
Как защитить багаж в поездке
Чтобы не превратить свой чемодан в автобус для паразитов:
Никогда не ставьте его на кровать или пол.
Держите на твердой поверхности или в ванной.
Закрывайте молнию, когда чемодан не используется.
Можно упаковать его в плотный мешок.
Бельё храните отдельно, в герметичном пакете.
Одежду лучше развешивать в шкаф, а не класть в ящики.
После возвращения домой
Не заносите чемодан сразу в дом. Оставьте его на балконе или в гараже.
Откройте и проверьте содержимое на светлом фоне (например, на плитке).
Особое внимание — швам, замкам и внутренним карманам.
Одежду постирайте на высокой температуре.
Для гарантии — сначала прокрутите вещи в сушилке 30 минут на максимальном нагреве, а уже потом стирайте.
Уточнения
Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда. Около 40 тысяч видов из более 50 семейств. В ископаемом состоянии известны со среднего триаса.