Не распаковывай чемодан: что прячется под кроватью в отеле — и может испортить тебе жизнь

Секрет от опытных туристов: один простой хак может спасти ваш отпуск от кошмара

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Задержка рейса, потерянный багаж, отмена отеля — всё это неприятно, но по-настоящему мерзкий сюрприз может поджидать вас прямо в номере. Клопы. Маленькие, коричневато-красные паразиты, которых почти невозможно заметить и еще сложнее — избавиться от них. Самое страшное? Они могут прокрасться в ваш багаж и поселиться у вас дома.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чемодан лежит на кровати

Прежде чем распаковать чемодан

Не спешите устраиваться. Сначала проверьте комнату на признаки непрошеных гостей. Вот на что обратить внимание:

мелкие коричнево-красные насекомые;

тёмные пятна крови на постельном белье;

яйца, оболочки или сброшенные шкурки;

следы на матрасе, изголовье кровати, швах простыней, шторках и особенно — под каркасом кровати.

Кстати, белая ванна — самое безопасное место для багажа, пока вы проверяете остальную комнату. Но! Не забудьте осмотреть и саму ванную: полотенца, коврики и занавески тоже могут стать укрытием.

Как защитить багаж в поездке

Чтобы не превратить свой чемодан в автобус для паразитов:

Никогда не ставьте его на кровать или пол.

Держите на твердой поверхности или в ванной.

Закрывайте молнию, когда чемодан не используется.

Можно упаковать его в плотный мешок.

Бельё храните отдельно, в герметичном пакете.

Одежду лучше развешивать в шкаф, а не класть в ящики.

После возвращения домой

Не заносите чемодан сразу в дом. Оставьте его на балконе или в гараже.

Откройте и проверьте содержимое на светлом фоне (например, на плитке).

Особое внимание — швам, замкам и внутренним карманам.

Одежду постирайте на высокой температуре.

Для гарантии — сначала прокрутите вещи в сушилке 30 минут на максимальном нагреве, а уже потом стирайте.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда. Около 40 тысяч видов из более 50 семейств. В ископаемом состоянии известны со среднего триаса.

