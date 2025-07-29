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Не распаковывай чемодан: что прячется под кроватью в отеле — и может испортить тебе жизнь

Секрет от опытных туристов: один простой хак может спасти ваш отпуск от кошмара
1:58
Туризм

Задержка рейса, потерянный багаж, отмена отеля — всё это неприятно, но по-настоящему мерзкий сюрприз может поджидать вас прямо в номере. Клопы. Маленькие, коричневато-красные паразиты, которых почти невозможно заметить и еще сложнее — избавиться от них. Самое страшное? Они могут прокрасться в ваш багаж и поселиться у вас дома.

чемодан лежит на кровати
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чемодан лежит на кровати

Прежде чем распаковать чемодан

Не спешите устраиваться. Сначала проверьте комнату на признаки непрошеных гостей. Вот на что обратить внимание:

  • мелкие коричнево-красные насекомые;
  • тёмные пятна крови на постельном белье;
  • яйца, оболочки или сброшенные шкурки;
  • следы на матрасе, изголовье кровати, швах простыней, шторках и особенно — под каркасом кровати.

Кстати, белая ванна — самое безопасное место для багажа, пока вы проверяете остальную комнату. Но! Не забудьте осмотреть и саму ванную: полотенца, коврики и занавески тоже могут стать укрытием.

Как защитить багаж в поездке

Чтобы не превратить свой чемодан в автобус для паразитов:

  • Никогда не ставьте его на кровать или пол.
  • Держите на твердой поверхности или в ванной.
  • Закрывайте молнию, когда чемодан не используется.
  • Можно упаковать его в плотный мешок.
  • Бельё храните отдельно, в герметичном пакете.
  • Одежду лучше развешивать в шкаф, а не класть в ящики.

После возвращения домой

  • Не заносите чемодан сразу в дом. Оставьте его на балконе или в гараже.
  • Откройте и проверьте содержимое на светлом фоне (например, на плитке).
  • Особое внимание — швам, замкам и внутренним карманам.
  • Одежду постирайте на высокой температуре.
  • Для гарантии — сначала прокрутите вещи в сушилке 30 минут на максимальном нагреве, а уже потом стирайте.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда. Около 40 тысяч видов из более 50 семейств. В ископаемом состоянии известны со среднего триаса.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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