В жаркой пустыне процветает город Язд: секрет кроется в древних технологиях охлаждения

Город в пустыне, где несколько столетий назад изобрели естественный климат-контроль

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом центре знойной иранской пустыни, где летняя жара не щадит никого и температура часто поднимается выше 45 градусов, находится город, представляющий собой уникальный архитектурный феномен.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город в пустыне

Язд веками демонстрирует альтернативу современным электрическим системам кондиционирования воздуха.

Свыше семи сотен оригинальных охлаждающих конструкций превратились в олицетворение неугасающей человеческой находчивости. Они позволяют понижать температуру в домах на целых 15 градусов Цельсия, не требуя при этом ни капли электроэнергии.

Некоторые из этих устройств были созданы более двух с половиной тысяч лет назад и продолжают исправно выполнять свою функцию до сих пор.

Древние башни-кондиционеры сконструированы со множеством внутренних отделений и проемов, расположенных в разных направлениях, чтобы улавливать ветер, вне зависимости от его направления. Попадая в башню, воздушный поток проходит через внутренние шахты и попадает в жилище, но предварительно охлаждается, проходя над бассейнами с водой, влажными каналами или соприкасаясь с массивными кирпичными стенами, пишет blitz.

Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.



