В жаркой пустыне процветает город Язд: секрет кроется в древних технологиях охлаждения

В самом центре знойной иранской пустыни, где летняя жара не щадит никого и температура часто поднимается выше 45 градусов, находится город, представляющий собой уникальный архитектурный феномен.
Язд веками демонстрирует альтернативу современным электрическим системам кондиционирования воздуха.
Свыше семи сотен оригинальных охлаждающих конструкций превратились в олицетворение неугасающей человеческой находчивости. Они позволяют понижать температуру в домах на целых 15 градусов Цельсия, не требуя при этом ни капли электроэнергии.
Некоторые из этих устройств были созданы более двух с половиной тысяч лет назад и продолжают исправно выполнять свою функцию до сих пор.
Древние башни-кондиционеры сконструированы со множеством внутренних отделений и проемов, расположенных в разных направлениях, чтобы улавливать ветер, вне зависимости от его направления. Попадая в башню, воздушный поток проходит через внутренние шахты и попадает в жилище, но предварительно охлаждается, проходя над бассейнами с водой, влажными каналами или соприкасаясь с массивными кирпичными стенами, пишет blitz.
Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.