Сказочный дом в лесу, о котором забыли: как умирает особняк личного врача Николая II

Особняк хирурга Николая II Сергея Фёдорова разрушается в Калужской области — по данным краеведов

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Калужской области, недалеко от Малоярославца, стоит особняк, который кажется выпавшим из старой открытки. Башенки, арочные окна, крыша с изгибами — будто сказочный дом, случайно оказавшийся среди леса. Но за этой архитектурной красотой — забытая история человека, который был рядом с последним русским императором в самые трудные моменты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Усадьба Сергея Фёдорова в Калужской области

Дом врача, не уехавшего после революции

Это была усадьба Сергея Фёдорова — личного врача Николая II, создателя русской урологии, выдающегося новатора с мировым именем. Он лечил цесаревича Алексея, сопровождал царскую семью на фронт, а в феврале 1917 года консультировал самого императора за несколько дней до отречения. После революции Фёдоров не уехал за границу, хотя имел такую возможность. Он остался в России — чтобы продолжать оперировать и передавать знания молодым врачам.

Архитектурное вдохновение — и забытый музей

Дом, вероятно, проектировал Лев Кекушев — мастер московского модерна. Особняк напоминает его знаменитый особняк на Остоженке. Считается, что эстетика усадьбы — заслуга Евгении Коншиной, жены Фёдорова. Она училась в Париже, вела салон, увлекалась искусством. Этот дом мог быть воплощением их совместной мечты.

Сегодня усадьба входит в территорию санатория "Воробьёво", но пройти к ней можно свободно. Внутри — тишина и разруха: разбитые стёкла, следы плесени, остатки мебели. Раньше здесь был музей, посвящённый Фёдорову. Сейчас — пустота.

Наследие, которое почти забыли

Фёдоров не только лечил, но и строил. На свои средства он открыл больницу и школу для местных крестьян. Он внедрял передовые методики, изобретал инструменты, преподавал. Его вклад в отечественную медицину колоссален, но имя известно лишь узкому кругу специалистов. Дом, где он жил, мог бы быть местом памяти — но вместо этого рушится в тишине.

Уточнения

Уса́дьба (от "садить", "сажать") — в русской архитектуре отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, составляющих единое целое.

