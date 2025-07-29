Тысяча ступеней памяти: как лестница в Нижнем Новгороде стала символом победы и силы

Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде: проект Яковлева, Руднева и Мунца с видом на Волгу

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о Нижнем Новгороде, одним из первых образов, всплывающих в памяти, становится Чкаловская лестница. Её невозможно спутать с чем-то другим: величественная, многослойная, с панорамным видом на Волгу — она словно спускается с исторических высот в городскую реальность.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexTref871, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чкаловская лестница

Архитектурный символ и памятник победе

Чкаловская лестница не просто эффектное сооружение — она была построена в честь победы в Сталинградской битве. Её возведение началось в 1943 году, а завершилось шесть лет спустя — в 1949-м. Участие в строительстве принимали немецкие военнопленные, что придаёт месту особую историческую глубину.

Посвящение легенде авиации

Хотя изначально лестницу называли Волжской, в народе она быстро получила другое имя — Чкаловская. Всё благодаря памятнику лётчику Валерию Чкалову, установленному на верхней смотровой площадке. Именно он совершил первый в истории беспосадочный перелёт через Северный полюс в 1937 году.

Восьмёрка с видом на Волгу

Архитекторы Александр Яковлев, Лев Руднев и Владимир Мунц спроектировали лестницу в виде гигантской восьмёрки. С её двух смотровых площадок открывается захватывающий вид на Волгу, Борскую пойму и обе набережные — Верхне- и Нижне-Волжскую.

Связующее звено города

Это одна из самых длинных лестниц в России: она связывает площадь Минина и Пожарского с нижней частью города. Здесь назначают свидания, устраивают спортивные соревнования, делают фото на память. Чкаловская лестница давно стала точкой притяжения — как для жителей, так и для гостей города.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

