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Романтика и приключения в одном городе: почему Страсбург — это больше, чем просто точка на карте Европы

Страсбург: сочетание французского шарма и немецкой строгости в сердце Европы, утверждают гиды
1:43
Туризм

Страсбург — столица Эльзаса и настоящий культурный перекрёсток Европы. Город с удивительным сочетанием французского шарма и немецкой строгости, который будет интересен как романтикам, так и искушённым путешественникам. 

Страсбург, столица Эльзаса
Фото: commons.wikimedia.org by Radek Kucharski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Страсбург, столица Эльзаса

Достопримечательности Страсбурга

Начните свою прогулку с исторического центра города — Гранд-Иль. Этот район, окружённый рекой Иль, является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно почувствовать атмосферу средневекового города с его узкими улочками, уютными домиками и знаменитыми достопримечательностями.

Для удобства передвижения по городу используйте трамвай, остановка Homme de Fer (Ом де Фер) — это точка отсчёта для большинства туристов. От неё легко дойти до кафедрального собора Нотр-Дам Страсбур, площади генерала Клебера и площади Иоганна Гутенберга, где находится памятник изобретателю наборного шрифта.

Кафедральный собор

Главная жемчужина города — Страсбургский собор. Он как будто вырастает из старинных фахверковых домов, словно гигантский ковчег, вобравший в себя элементы разных архитектурных стилей. Основные элементы собора выполнены в романском стиле, а фасад украшен тысячами фигур, являющихся примером французской готики.

Собор знаменит своими астрономическими часами, созданными в начале XIX века. Эти уникальные часы показывают орбиты Земли, Луны и планет, а также вычисляют дату для религиозных праздников. Каждый день, кроме воскресенья, их заводят, что становится настоящим зрелищем для туристов.

Уточнения

Эльза́с (фр. Alsace МФА:, нем. Elsass МФА:, ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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