Романтика и приключения в одном городе: почему Страсбург — это больше, чем просто точка на карте Европы

Страсбург — столица Эльзаса и настоящий культурный перекрёсток Европы. Город с удивительным сочетанием французского шарма и немецкой строгости, который будет интересен как романтикам, так и искушённым путешественникам.
Начните свою прогулку с исторического центра города — Гранд-Иль. Этот район, окружённый рекой Иль, является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно почувствовать атмосферу средневекового города с его узкими улочками, уютными домиками и знаменитыми достопримечательностями.
Для удобства передвижения по городу используйте трамвай, остановка Homme de Fer (Ом де Фер) — это точка отсчёта для большинства туристов. От неё легко дойти до кафедрального собора Нотр-Дам Страсбур, площади генерала Клебера и площади Иоганна Гутенберга, где находится памятник изобретателю наборного шрифта.
Главная жемчужина города — Страсбургский собор. Он как будто вырастает из старинных фахверковых домов, словно гигантский ковчег, вобравший в себя элементы разных архитектурных стилей. Основные элементы собора выполнены в романском стиле, а фасад украшен тысячами фигур, являющихся примером французской готики.
Собор знаменит своими астрономическими часами, созданными в начале XIX века. Эти уникальные часы показывают орбиты Земли, Луны и планет, а также вычисляют дату для религиозных праздников. Каждый день, кроме воскресенья, их заводят, что становится настоящим зрелищем для туристов.
Эльза́с (фр. Alsace МФА:, нем. Elsass МФА:, ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?