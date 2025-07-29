Жаркие курорты больше не в тренде: откройте топ-20 новых направлений для отдыха в 2025 году

Исландия и Дания вошли в топ-20 лучших европейских направлений для отдыха в 2025 году

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотя пляжный отдых продолжает оставаться мечтой для многих, всё больше путешественников обращают внимание на места с прохладным климатом, живописными пейзажами и разнообразными развлечениями. В отличие от традиционных курортов с палящим солнцем, эти места предоставляют возможность отдохнуть в комфортной температуре, наслаждаясь уникальными природными красотами.

Фото: commons.wikimedia by Foxweb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акюрейри, Исландия

Одним из наиболее популярных направлений в последние годы стал Акюрейри, Исландия, который пережил рекордный всплеск интереса. Этот город, расположенный на севере страны, предлагает туристам захватывающие возможности для наблюдения за китами, осмотр архитектурных памятников и потрясающие виды, не поддающиеся изнуряющей жаре. Средняя летняя температура в Акюрейри составляет всего 10-12°C, что делает его отличным местом для отдыха от палящего солнца. Здесь находится самый северный в мире ботанический сад, а также церковь, спроектированная архитектором, который создал знаменитую церковь Хатльгримскиркья в Рейкьявике. В Акюрейри также проводятся одни из лучших в Исландии туров по наблюдению за китами, что делает этот город привлекательным для тех, кто хочет совместить отдых с уникальными природными впечатлениями.

На втором месте в рейтинге оказался датский Тисвилде, популярность которого выросла на 98,59%. Это небольшой город на северном побережье Дании, известный своей культурой, замками, красивыми пляжами и местными ресторанами, где подают свежую рыбу. Тисвилде часто называют "Датской Ривьерой", и не зря: город находится всего в часе езды от Копенгагена и идеально подходит для тех, кто ищет сочетание прибрежного отдыха с городской атмосферой. Летняя температура в Тисвилде колеблется от 19 до 21°C, что делает его отличным местом для тех, кто хочет отдохнуть на побережье, избегая при этом перегрева.

Кроме того, исследование показало, что существует высокий спрос на более спокойный и комфортный отдых, не связанный с типичным летним курортным климатом. В Европе есть множество мест, которые могут предложить отдых в прохладе, но при этом не лишать отдыхающих всех удобств и возможностей для увлекательных приключений.

20 лучших мест для отдыха в Европе в 2025 году

Акюрейри, Исландия (264,13%)

Тисвилде, Дания (98,59%)

Нуук, Гренландия (79,53%)

Кортина-д’Ампеццо, Италия (64,16%)

Национальный парк Лахемаа, Эстония (55,99%)

Люцерн, Швейцария (51,11%)

Мальмё, Швеция (50,99%)

Арльберг, Австрия (42,62%)

Бельгийская Ривьера, Бельгия (40%)

Гент, Бельгия (37,84%)

Краков, Польша (36,3%)

Доломитовые Альпы, Италия (35,36%)

Гленко, Шотландия (33,64%)

Монтрё, Швейцария (31,54%)

Краньска-Гора, Словения (30,99%)

Голуэй, Ирландия (29,92%)

Берн, Швейцария (29,72%)

Шан, Лихтенштейн (28,59%)

Альпах, Австрия (28,52%)

Гданьск, Польша (27,79%)

Эти направления предлагают не только удобные условия для отдыха, но и уникальные культурные и природные достопримечательности.

Уточнения

А́кюрейри (исл. Akureyri) — город и община в северной части Исландии; четвёртый по величине город в стране (после Рейкьявика, Коупавогюра и Хабнарфьордюра).

