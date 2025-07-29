Когда страна меньше города, а туристов больше, чем жителей: невероятные цифры маленьких государств

Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей

5:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе страну, где на одного местного жителя приходится десятки тысяч туристов. Страны, попавшие в новый рейтинг, поражают своими цифрами. В некоторых случаях туристов здесь в несколько раз больше, чем собственных граждан.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туристичекий наплыв

Сервис Go2Africa подсчитал, в каких странах количество туристов превышает численность местного населения, а некоторые места в этом списке стали настоящими рекордами. В результате мы получаем удивительный рейтинг, в котором самые маленькие государства мира — Ватикан, Сан-Марино и Андорра — лидируют по числу туристов, которые ежегодно приезжают на отдых.

Ватикан — абсолютный лидер

Самая маленькая страна в мире по площади и численности населения, Ватикан занял первое место в этом списке. С населением всего 882 человека, Ватикан ежегодно принимает более 6,8 миллиона туристов. Это означает, что на каждого местного жителя приходятся невероятные 7709 туристов! Такое огромное число связано с уникальной религиозной и исторической значимостью города-государства.

Андорра и Сан-Марино

Следующими в списке идут горные государства Европы. Андорра, расположенная в Пиренеях, привлекает ежегодно около 9,6 миллиона туристов, несмотря на население чуть менее 82 000 человек. На одного местного жителя приходится 117,16 туристов.

Сан-Марино, с населением 33 581 человек, принимает 2 миллиона туристов, что также дает значительную нагрузку на местную инфраструктуру — 60 туристов на каждого жителя.

Карибские острова

Не менее удивительные результаты показывают карибские страны. Багамские острова, с населением 401 283 человека, принимают 11,2 миллиона туристов, что означает почти 28 туристов на одного местного жителя. В пятёрку также попадает Сент-Китс и Невис, с населением 46 843 человека, и 875 085 туристов в год — 18,68 туристов на одного жителя.

Монако и другие страны

На 8-м месте — Монако с населением 38 956 человек, где ежегодно бывает около 340 000 туристов. А вот Гонконг, с населением более 7 миллионов, принимает 44,5 миллиона туристов, что является одним из самых высоких показателей среди крупных стран.

Полный список

Ватикан: население — 882 человека. Туристов в год — 6 800 000

Андорра: население — 81 938 человек. Туристов в год — 9 600 000

Сан-Марино: население — 33 581 человек. Туристов в год — 2 000 000

Багамские острова: население — 401 283 человека. Туристов в год — 11 220 000

Сент-Китс и Невис: население — 46 843 человека. Туристов в год — 875 085

Антигуа и Барбуда: население — 93 772 человека. Туристов в год — 1 154 236

Бахрейн: население — 1 607 049 человек. Туристов в год — 14 900 000

Монако: население — 38 956 человек. Туристов в год — 340 000

Мальта: население — 563 443 человека. Туристов в год — 3 563 618

Гонконг: население — 7 414 909 человек. Туристов в год — 44 500 000

Исландия: население — 393 396 человек. Туристов в год — 2 287 341

Хорватия: население — 3 875 325 человек. Туристов в год — 21 300 000

Барбадос: население — 282 467 человек. Туристов в год — 1 520 740

Швейцария: население — 8 921 981 человек. Туристов в год — 42 800 000

Гренада: население — 117 081 человек. Туристов в год — 504 000

В итоге, страны с рекордами по числу туристов на душу населения демонстрируют удивительную статистику, которая показывает, насколько велик интерес к этим маленьким, но популярным уголкам мира. Эти государства, с их уникальной историей, природой или туристическими предложениями, продолжают привлекать миллионы путешественников, создавая тем самым феноменальный рост туризма, который порой значительно превосходит количество местных жителей.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.



Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

