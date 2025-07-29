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Жидкости свыше 100 мл: новые правила в аэропортах Европы могут удивить пассажиров

Разрешение на жидкости свыше 100 мл в аэропортах Европы: что же поменялось
1:57
Туризм

Похоже, да! В ближайшее время в аэропортах Европы снова может измениться правило, которое раздражало миллионы пассажиров: запрет на провоз жидкостей объёмом более 100 мл в ручной клади. Об этом сообщила сначала итальянская газета Il Corriere della Sera, а затем информацию подтвердили в Еврокомиссии.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

Почему вернули старое ограничение и что изменилось сейчас

Современные сканеры безопасности, которые позволяют пассажирам проносить с собой жидкости, уже работают во многих аэропортах — но в августе прошлого года ограничения вернулись. Тогда объяснили, что это временная мера из-за технических сложностей нового оборудования.

Теперь же ситуация сдвинулась с мёртвой точки. В июне Европейская конференция гражданской авиации (ECAC) одобрила новую модель досмотрового оборудования. Производителям предстоит передать технику на тестирование в аэропорты.

И если по итогам испытаний ECAC снова даст "зелёный свет", устройства получат маркировку ЕС — а это значит, что они смогут официально использоваться для проверки жидкости свыше 100 мл.

Где уже можно не переживать за бутылку с водой

На сегодняшний день новейшие сканеры уже установлены в крупных аэропортах Италии — Мальпенса, Линате, Фьюмичино, Болонья, Турин, Катанья и Бергамо.

В этих воздушных гаванях пассажирам уже разрешено брать с собой жидкости в таре свыше 100 мл без лишней суеты на досмотре.

Кто следующий в очереди на новшество

После финального согласования оборудование планируется внедрить в первую очередь в аэропортах Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов. Судя по скорости изменений, это может произойти уже "в ближайшие дни".

Уточнения

Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями. При этом агрегатное состояние жидкости как и агрегатное состояние твёрдого тела является конденсированным, то есть таким, в котором частицы (атомы, молекулы, ионы) связаны между собой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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