В Китае — парады, а у туристов — паника: поездки могут сорваться из-за одного момента

Китай ужесточит визовый режим на фоне подготовки к годовщине Победы

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете поездку в Китай с 15 августа по 3 сентября? Учитывайте новые правила въезда, которые могут повлиять на ваше путешествие. В этот период туроператоры и туристы столкнутся с важными изменениями.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Визовый контроль

Почему изменения? Праздники и усиленные меры безопасности

Председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров объяснил, что ужесточение визовых требований связано с масштабными празднованиями годовщины Победы во Второй мировой войне в Пекине в начале сентября. В этот период ожидается большое количество международных делегаций и мировых лидеров, что требует усиленных мер безопасности.

Что нужно знать о визах

Важное обновление касается групповых виз. В аэропортах Китая с 15 августа по 3 сентября оформить визу по прибытии можно будет только для групп от 5 человек, а не от 2, как было раньше. Это делает более сложной организацию поездок для небольших групп. Особенно это касается тех, кто планирует посещение Пекина. Здесь могут быть более тщательные проверки документов, и в худшем случае — отказы в выдаче виз.

Также стоит учитывать, что групповая виза не предполагает свободы перемещения по стране: она ограничена определённым маршрутом. Это значит, что если хотя бы один участник группы не сможет продолжить поездку, остальные не смогут выехать тоже.

Альтернатива: индивидуальная виза и групповые безвизовые поездки

Тем, кто не готов к ограничениям, можно порекомендовать оформить индивидуальную визу в консульстве. Этот процесс не займёт много времени, и таким образом, можно избежать множества ограничений. Кроме того, отправиться в Китай на группу от 5 человек по безвизовому маршруту — экономически выгодный вариант. Цена составит около 45 долларов с человека, что значительно дешевле, чем индивидуальная виза.

Однако стоит учитывать, что для граждан России, родившихся в бывших среднеазиатских республиках СССР, китайские консульства могут потребовать дополнительные документы — например, справку о несудимости.

Заключение

Если вы собираетесь в Китай в указанные даты, тщательно проработайте детали вашей поездки. Праздничные события в Пекине могут привести к неожиданным трудностям в оформлении виз, а поездки для групп могут стать сложнее. Лучше заранее обдумать все варианты, чтобы избежать неприятных сюрпризов в последнюю минуту.

Уточнения

Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: "Северная столица") — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.



Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

